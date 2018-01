Una agenda per menjar sa cada dia de l’any

Després dels habituals excessos amb el menjar de les festes de Nadal arriba el moment de recuperar una alimentació més saludable i equilibrada. Una bona ajuda per aconseguir-ho és l’agenda del 2018 d’ Ets el que menges, un llibre que ofereix trucs i consells d’alimentació sana per a cada setmana de l’any i que des d’aquest mateix dissabte fins al dia 21 de gener es podrà aconseguir amb l’ARA per un preu de 15 euros.

En aquesta segona edició, l’agenda inclou com a novetat dotze menús setmanals, un per a cada mes de l’any, amb propostes per a l’esmorzar, el dinar i el sopar de cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge. Alguns usuaris de l’agenda del 2017 hi havien trobat a faltar aquest contingut i l’havien demanat, i ara s’ha decidit incorporar-lo en l’edició d’aquest any.

Els menús estan elaborats per la dietista-nutricionista Martina Ferrer, especialista en psiconeuroimmunologia i directora nutricional de la consulta d’ Ets el que menges. Es tracta d’unes propostes que tenen en compte els productes propis de cada temporada, utilitzen aliments ecològics, busquen l’equilibri entre les proteïnes animals i vegetals i donen una especial importància a productes com els cereals integrals, els llegums, les llavors, les espècies, els aliments probiòtics i altres superaliments. Els sucres i els productes refinats, en canvi, en queden totalment al marge.

A banda d’aquests menús mensuals, el llibre inclou, per a cada mes, una presentació detallada d’un producte de temporada, amb propostes d’ús i receptes. A més, l’agenda setmanal -amb espai per anotar-hi les activitats diàries- s’acompanya de petits trucs i consells per a una alimentació saludable signats per la periodista Núria Coll, directora d’ Ets el que menges i autora de l’agenda. Entre altres coses, aquests breus apunts permeten descobrir que l’arròs basmati té un índex glucèmic molt semblant al de l’arròs integral, que un raig de vinagre o llimona afavoreix el pas dels minerals del peix i la carn cap al caldo i que un iogurt sencer pot ajudar més a aprimar-se que no pas un de desnatat.

A l’agenda, il·lustrada per Juliet Pomés Leiz, s’hi pot trobar també un calendari d’esdeveniments relacionats amb l’alimentació saludable, així com molts altres continguts extres que pretenen convertir-la en un llibre de consulta que continuï tenint valor fins i tot un cop acabat l’any. Mites alimentaris que cal oblidar, referències de llibres de receptes, experts en nutrició i alimentació que és recomanable seguir a les xarxes socials i tendències gastronòmiques saludables són alguns dels continguts que s’hi han inclòs. L’agenda també dedica un espai a parlar sobre la cosmètica ecològica, i fins i tot ofereix algunes idees de negocis relacionats amb l’alimentació sana.