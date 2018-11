Els altres ‘àngels’

Aquesta setmana Nova York ha acollit el que es considera la desfilada “més sexi del món”, el xou de Victoria’s Secret. És un espectacle en què la música, les models i la llenceria més fina omplen titulars arreu del món. Aquest any no ha sigut menys, i ja s’ha comunicat a bombo i plateret com la passarel·la ha sigut un comiat per a Adriana Lima, un dels àngels més veterans de la firma, la reaparició de les models Kendall Jenner i Gigi Hadid, o que Elsa Hosk ha sigut l’encarregada de lluir els anomenats Fantasy Bra, els sostenidors més cars del món, valorats en un milió de dòlars.

Es podria seguir parlant sobre més detalls de l’espectacle, que no es retransmetrà per televisió fins al pròxim 2 de desembre, però el fet és que des de fa anys aquest xou s’ha vist envoltat de crítiques i polèmiques. Per començar, se li critica que sigui una desfilada racista, un fet que la firma ha intentat modificar amb la incorporació de models asiàtiques i afroamericanes. Fins i tot aquest any ha convidat la model Winnie Harlow, que pateix vitiligen, una malaltia que provoca taques a la pell. Però per moltes tonalitats cromàtiques que afegeixin a l’elenc, hi ha una característica que sembla inamovible per a la marca de llenceria: totes les models són extremadament primes.

Davant d’això, la firma de talles grans Simply Be, amb la model australiana Robyn Lawley al capdavant, ha organitzat una campanya de denúncia a Instagram sota el lema #WeAreAllAngels (totes som àngels ), un acte de boicot contra Victoria’s Secret per la seva falta d’inclusió de models curvy. En una de les imatges de la campanya es pot veure Lawley, juntament amb altres models com ara Hayley Hasselhoff, Joann van den Herik, Kelly Knox o Ashley James, vestides amb conjunts de llenceria fina i talons pels carrers de Londres. “Per a totes les noies joves que vegin el xou de Victoria’s Secret, recordeu que «totes som àngels ». Les noies de l’espectacle són boniques, però també ho és cadascuna de les dones d’aquest planeta”, diu la model Felicity Hayward al seu compte d’Instagram.

Bellesa natural

Aquesta no és la primera vegada que Robyn Lawley critica públicament la firma nord-americana: l’octubre passat va iniciar una campanya de boicot en què instava els seus seguidors a no veure el xou televisiu fins que no fos més inclusiu amb tota mena de talles.

D’altra banda, la model curvy Ashley Graham també fa anys que s’ofereix a participar en la famosa desfilada. Com que mai rep resposta per part de la firma, cada any segueix la broma, i fins i tot ha arribat a fer un fotomuntatge d’ella mateixa amb les famoses ales que llueixen les models.

Més enllà de l’univers paral·lel on viuen Victoria’s Secret i els seus àngels, el fet és que des de fa anys algunes marques estan apostant cada vegada més per vendre la imatge de la “dona natural”. Una de les primeres a llançar-se a la piscina va ser Dove i la seva reivindicació per les dones amb arrugues, cartutxeres o pell de taronja. Fa tres anys la firma de roba Lane Bryant també va engegar la campanya viral I’m no angel (no soc un àngel ) com a crítica a la firma fundada per Roy Raymond. En un àmbit més local, el gener passat la marca Oysho, d’Inditex, també va estrenar una campanya de llenceria fent servir dones amb la talla L. Ara l’última aposta per les “dones reals” arriba de la mà de Women’secret, que amb motiu del seu 25è aniversari ha estrenat la campanya #MuyNosotras, en què utilitza dones “autèntiques” per homenatjar la bellesa natural.

Això no vol dir, però, que també pugui passar el que ha confessat recentment Gisele Bündchen, que va plegar les ales perquè se sentia incòmoda pujant a un escenari amb roba interior. “Cada vegada em sentia menys relaxada quan em fotografiaven caminant per la passarel·la només amb un biquini o un tanga”, explica la model brasilera a la seva autobiografia.