Ser amic de l’ex? Els famosos parlen

Ser amic d’una exparella pot ser difícil, però no impossible. Almenys això demostren algunes de les parelles de celebritats que més han omplert les pàgines de la premsa rosa. Fa una setmana els mitjans se sorprenien al descobrir Brad Pitt amagat darrere d’una gorra i entrant discretament a la festa d’aniversari de Jennifer Aniston. L’actriu celebrava els seus cinquanta anys i no havia dubtat en convidar qui va ser el seu marit durant cinc anys. Un matrimoni que va acabar de manera més aviat tempestuosa, perquè l’actor de Troia de seguida va començar el seu idil·li amb Angelina Jolie. Tot i això, no són pocs els mitjans que aquests dies han assegurat que la parella ha mantingut l’amistat des de fa temps. Fins i tot el rotatiu britànic The Sun afirma que des del mateix moment de la ruptura, el 2005, les dues celebritats ja tenien una relació pròxima i cordial, encara que no ho haurien fet públic per no afectar la unió de Brangelina. Per la seva banda, el nord-americà US Weekly considera que la que va ser una de les parelles més famoses de Hollywood es va tornar a veure fa tres anys, quan va morir la mare d’Aniston. Sigui com sigui, sembla que el seu vincle és real i, de fet, ara mateix s’estarien fent costat més que mai davant de les seves respectives ruptures: ell amb Jolie i ella amb Justin Theroux.

Amistats amb sentit de l’humor

No és la primera vegada que es fa pública una relació d’amistat entre exmatrimonis cèlebres. És el cas de Bruce Willis i Demi Moore, que, tot i que es van separar fa gairebé dues dècades, segueixen sent amics i fins i tot viuen al mateix edifici. La confiança és tal que la mateixa actriu es permet la llicència de fer acudits sobre el seu matrimoni, que va durar tretze anys, com els que va fer l’estiu passat en el programa de monòlegs Roast : “Vaig estar casada amb el Bruce durant les tres primeres pel·lícules de La junga de cristal. Té sentit, perquè les dues últimes no valien res”. Per si no n’hi havia prou, també va dir, entre rialles, que el seu matrimoni era com la pel·lícula El sisè sentit : “Vas estar mort tota l’estona”. Uns comentaris que va suavitzar després, assegurant que Willis va ser “un gran amic, un gran pare” i “possiblement” un dels seus “tres millors marits”.

De vegades fins i tot es formen estranys triangles entre les noves parelles i un dels ex. És el cas de l’actriu Gwyneth Paltrow, que fa pocs mesos es va casar amb el guionista Brad Falchuk. Per celebrar el seu amor, la parella va anar a passar la lluna de mel a les Maldives. Però no hi va anar sola: el seu exmarit, Chris Martin, i els seus fills en comú també hi van anar. “Va ser una lluna de mel molt moderna”, va assegurar Paltrow, que mai ha amagat la bona relació que manté amb el seu ex, al tornar.

Una altra relació ben curiosa és la que té Scott Disick amb la seva exdona Kourtney Kardashian. Tot i que van trencar la relació fa quatre anys, el presentador de televisió encara és considerat com “un més” a la família Kardashian i és habitual veure’ls viatjant amb els seus tres fills durant les vacances. Fins i tot Kourtney ha descrit la seva relació al programa Today show com un exemple a seguir: “Demostrem que, com a pares separats, ens podem seguir veient, treballant i fins i tot viatjant plegats”.

De fet, en les últimes vacances de Nadal tota la família va viatjar a Mèxic juntament amb Sofia Richie, una model de 19 anys i actual parella de Disick. I per si no fos prou sorprenent, Richie havia jugat de petita amb Kendall i Kylie Jenner, les germanes petites de Kourtney. Sembla que, pel que fa a les exparelles, també la realitat supera la ficció.