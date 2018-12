"Coneixes prou la teva família?": els 5 anuncis més emotius d'aquest Nadal

Nadal és època de retrobades, de tornar a casa, de recordar aquells que ja no hi són... Les marques són conscients que les festes nadalenques poden ser dies d'emocions a flor de pell, i no ho desaprofiten. En l'últim mes, els espots comercials de temàtica nadalenca han aconseguit colar-se entre els vídeos més vistos a les xarxes, alguns de més polèmics i d'altres d'unànimement aplaudits.

Aquests han sigut alguns dels que han tingut més ressò:

Coneixes prou la teva família?

L'anunci nadalenc d'Ikea vol demostrar que sovint coneixem més la vida de les persones que seguim a les xarxes que no pas la de la família, i proposa posar-hi remei.

La importància d'un bon regal de Nadal

L'espot dels centres comercials John Lewis repassa els cinquanta anys d'èxits d'Elton John mentre interpreta 'Your song', i posa de manifest que un bon regal et pot acabar canviant la vida.

Passem poc temps amb els amics

El licor d'herbes Ruavieja responsabilitza els mòbils del poc temps que passem amb els amics, amb una 'calculadora' que compta el temps de vida que ens queda per compartir amb les persones que estimem, un cop s'hi resten les hores laborals o les estones de televisió.

L'amor també és un regal

Arran de l'anunci d'Elton John, el publicitari Phil Beastall va recuperar un curt de Nadal que va fer el 2014 i que ha robat el cor dels espectadors, amb una història sobre una mare que deixa gravacions al seu fill.

Rebem el que donem

Una nena comença a cantar en l'espectacle d'abans de les vacances a l'escola... i no li surt bé, fins que veu la seva mare entre el públic, que no sabia el que estava a punt de passar. De fet, cap dels pares presents a la gravació de l'anunci dels supermercats Sainsbury's sabien el que veurien.