Les aplis del jardiner

Avui, més que mans a terra, posarem mans al mòbil! I és que les noves tecnologies també han arribat al món de la jardineria i l’horticultura. Si aquest és l’estiu en què heu decidit treure partit al vostre jardí, us presentem algunes aplicacions que us poden ajudar a resoldre dubtes i a plantejar-vos nous reptes. Som-hi!

1. Tu huerto en casa: Una completa aplicació que us acompanyarà en la creació del vostre hort urbà, ja sigui a la terrassa, pati, jardí o petit terreny. És gratuïta i està disponible per a Android.

2. Como cuidar plantas/jardines: Apli gratuïta i en castellà per a Android que us ofereix una guia completa per aprendre a cuidar les plantes i flors de jardí de tot tipus. Ofereix consells per al disseny de jardins i una selecció de plantes medicinals de gran ajuda.

3. Plantsss: Una fantàstica apli per a iOs i Android. Us ajudarà a dissenyar i mantenir en estat òptim el vostre jardí. Us aconsellarà on i quan plantar, com regar, quant sol necessita cada planta. Molt intuïtiva i amb informació molt pràctica.

4. iHuerting:Apli per a Android i iOs que us ofereix pautes per conrear el vostre hort encara que no tingueu gaires coneixements de floricultura o horticultura. Us recordarà quan regar, fertilitzar i aplicar tractaments de prevenció de plagues. A més, us permetrà consultar dubtes amb altres usuaris i compartir els vostres progressos.

5. Gerente de jardín: Una aplicació que us ajudarà a tenir cura del vostre jardí i conrear el vostre propi hort. Per descobrir quines espècies plantar en cada temporada i rebre alertes per no oblidar-vos de quan toca regar, abonar o fumigar. Disponible per a Android. És gratuïta.

6. Waterbot: Si sou despistats i us oblideu de regar les plantes, aquesta aplicació serà la vostra millor aliada. És gratuïta i us permetrà anar monitorizant les plantes, avisant-vos quan necessitin atenció. Només haureu de crear els intervals de reg i us anirà enviant notificacions.