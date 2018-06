El 080 aposta per la renovació

Ja ho diu una de les màximes del màrqueting com a clau de la supervivència: renovar-se o morir. La necessitat del canvi, de buscar noves òptiques, de posar-hi un punt i a part... són algunes estratègies per evitar l’estancament d’una marca. Precisament les renovacions i les cares noves van marcar el ritme de la tercera jornada del 080 Barcelona Fashion.

Escorpion afronta un nou canvi en la direcció artística. Enguany Andrea Martínez ha agafat el relleu a Sybille Horaist i hi ha aportat una visió més avantguardista i cosmopolita, lligada amb les tendències. Així, la col·lecció Reflekto planteja una renovació dels codis, sense deixar de banda l’essència. “En cap moment pretenc un canvi radical, però sí que volia modernitzar la marca donant-li un punt més d’actualitat”, va explicar l’Andrea Martínez. La proposta la formen looks femenins d’estètica folk on el punt i els logos van ser els protagonistes. La col·lecció See now, buy Now per a aquesta tardor està pensada per satisfer les necessitats i el ritme frenètic que imposa el sector. “Estem influenciats pels grans grups de moda i has d’anar a cavall sent tu mateix. No hem de perdre cap tren, per això és important que el que es faci sigui fresc i nou”, va concloure.

Un argument similar va sostenir Albert Villagrasa, director creatiu d’Antonio Miró, en la seva col·lecció ambientada en el Mediterrani. “Em venia de gust trencar amb el que havia fet abans perquè no m’agrada caure en la previsibilitat”, va dir. Aquesta proposta està inspirada en les obres de Sorolla i els paisatges quotidians davant del mar. A la passarel·la s’ha traduït en l’aposta per peces desestructurades, volums, transparències, textures rústiques combinades amb cotons i viscoses, i molts volants decoratius en els looks femenins. Per contra, l’home Antonio Miró es va presentar més casual, amb conjunts de dues peces desarmats, americanes llargues i detalls fluor que li donen un punt juvenil. Tot tenyit dels colors del mar i de la sorra.

No hi ha fortuna sense esforç

La nota gamberra de la jornada la van protagonitzar els subversius talismans de Brain & Bea, objectes que atrauen la bona sort i respecte als quals Ángel Vilda, director creatiu de la marca, té una postura totalment crítica. “Nosaltres no creiem en les casualitats, les coses venen si hi ha un treball i un esforç al darrere”, va dir el dissenyador. Per reflectir-ho, la firma barcelonina, abanderada de la ironia, va exhibir referències religioses i del món del joc per riure’s de l’atzar. La proposta manté els codis habituals, però marca el principi d’un canvi. “És la primera desfilada d’un cicle de futures col·leccions que es diferenciaran del que he fet fins ara”. El primer pas ha sigut canviar els models habituals amb nous rostres que s’han estrenat a la passarel·la. Vilda ha vaticinat més canvis: “Li vull donar un gir a la firma perquè no vull formar part d’aquestes persones que segueixen dient que Miguel Bosé és modern i després es llancen al reggaeton ”.

La jornada la va tancar la firma Sweet Matitos, que va debutar fa només un any. La seva nova col·lecció, To Catch la Riviera, està inspirada en el glamur i el luxe dels anys 50 a la Riviera francesa.

Moda per a la generació Z

Al matí, els dissenyadors emergents, la majoria debutants, es van apoderar de la passarel·la amb propostes urbanes i contemporànies dirigides a les noves generacions. Cadascun d’ells va utilitzar un llenguatge propi amb peces que apel·len a un determinat estil de vida i reivindiquen valors més enllà dels comercials. Moda que remou consciències. Així, missatges com “ Your Live your Way ” o “ I can only give you one piece of advice ” no van passar desapercebuts en la desfilada de la firma manresana Killing Weekend, guanyadora del concurs 080-Rec.0. “A través dels nostres dissenys reivindiquem que cadascú pot escollir el seu camí i lluitar pels seus objectius”, explicava el dissenyador Xavier Martínez, que, juntament amb Alba Martínez, és l’impulsor d’aquesta marca. A la passarel·la es va traduir amb dissenys senzills de cotó de patrons desestructurats, amb forta presència del negre com a color uniformador. Comoditat per sobre de tot. Killing Weekend va compartir desfilada amb Z1. Un nou tàndem de dissenyadors format per Beatriz Ferrer i Matteo De Meo, fill del president de Seat, Luca De Meo. De fet, el seu pare, situat al front row, va immortalitzar amb el mòbil tots els looks de la col·lecció de debut Negativity, dirigida a la generació Z. “Volem connectar amb els joves per mostrar que una altra moda allunyada del fast fashion és possible”, detallava Matteo De Meo. La proposta, estèticament inspirada en l’esport, es caracteritza per combinar peces oversized amb d’altres d’ajustades. També destaca la utilització de teixits tècnics de tons irisats -canvien de color al seu pas- amb tècniques manuals. “Ens interessen les coses ben fetes amb patronatges elaborats i materials de qualitat”, afegia Ferrer.

Vestir-se per triomfar

Com et vestiries si tinguessis els teus quinze minuts de glòria? Aquesta incògnita la va resoldre Xevi Fernàndez en el seu sorprenent debut a la passarel·la catalana. El dissenyador empordanès aposta pel costat més sofisticat de la moda amb una proposta inspirada en The Factory, centre de referència dels artistes novaiorquesos dels anys 60 i 70, fundat per Andy Warhol. “Les meves propostes sempre tenen una vinculació amb l’art perquè m’apassiona”, explicava ahir Fernàndez. La col·lecció, íntegrament femenina, es desxifra a través de conjunts de dues peces d’estètica masculina, peces axarolades, vestits ajustats amb obertures laterals i riquesa en els teixits, on destaquen els lluentons XL i laminats platejats cortesia de Gratacós. “És una proposta sofisticada per a la dona que se sent poderosa”, va concloure. Per últim, la col·lecció d’Adrià Machado, artífex de la firma amt., va tancar la jornada matinal amb dissenys fluids de sensuals obertures laterals inspirats en les illes Açores.

Samarretes fetes pels estudiants de disseny

El planter de la moda catalana també té el seu espai al 080. Enguany les escoles de disseny són dins del Fashion Market, on més enllà de l’exposició del que fan els alumnes també hi ha la possibilitat de comprar algunes peces. La iniciativa WizKids, impulsada per Idep Barcelona, consisteix en l’elaboració de samarretes per part dels estudiants de tercer, un projecte que els connecta amb la realitat del sector. “Els alumnes aprenen in situ el valor de la comercialització amb dissenys que han elaborat de cap a peus. Això és el que els donarà menjar un cop s’hi dediquin”, detalla Ezequiel Carril, professor de management de moda de l’Idep. “Veiem molta gent que mira perquè sent curiositat, però costa una mica que comprin”, explica Gerard Navarro, un dels participants. “Falta consciència del que costen les coses ben fetes, que siguin diferents i que es facin aquí. Tot això té un preu”, diu l’estudiant Laura Tubau. Més enllà d’aquesta acció puntual, els projectes finals dels alumnes d’IED Barcelona i LCI Barcelona s’exhibiran sobre la passarel·la divendres com a acte de cloenda del 080.