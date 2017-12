Un aqüeducte que anima a viatjar

És ben sabut que els ponts que es generen gràcies a festius que cauen a tocar de caps de setmana són els balons d’oxigen que permeten als estressats treballadors d’avui en dia reposar una mica fins que arribin les sempre llunyanes vacances d’estiu. El 2017 ens n’ha guardat un de molt llaminer per a l’últim mes de l’any: el pont de desembre, que es pot convertir en un aqüeducte per a l’afortunat que tingui la possibilitat d’agafar-se un dia festiu entre els dies 6 i 8 de desembre, el de la Constitució i el de la Immaculada Concepció, respectivament. A continuació, algunes idees per als afortunats que puguin gaudir d’aquest pont, que els permetrà arribar a les festes de Nadal amb tot l’humor necessari. Hi ha ofertes per a totes les butxaques.

Amb mono de Nadal

A Londres val la pena anar-hi tot l’any, però si es tenen ganes de Nadal no es pot obviar visitar la ciutat del Tàmesi durant el pont de desembre. Un munt de mercats nadalencs inunden la ciutat els dies previs a les festes i una visita pot resultar ideal per escalfar motors. Entre els més famosos hi ha el que es fa a Hyde Park, conegut com el Winter Wonderland, obert del 17 de novembre a l’1 de gener.

La cita acull en un mateix lloc un mercat d’estil bavarès on es poden menjar tot tipus de delícies teutones i on es poden comprar des de decoracions nadalenques fins a regals artesans. Tot i això, un dels grans reclams del Winter Wonderland és la pista de gel a l’aire lliure que hi ha, la més gran del Regne Unit. Acompanyen aquests atractius un museu d’escultures de gel, una fira d’atraccions de grans dimensions molt extensa, un circ amb espectacles contemporanis i, com a indispensable si el viatge és familiar, una recreació de la casa del Pare Noel i la fàbrica de joguines. Els més petits hi trobaran l’amfitrió esperant-los per fer-s’hi una foto.

Una bona opció per a aquest viatge, al qual s’han de destinar diversos dies, és instal·lar-se, per exemple, al majestuós Grand Royale London Hyde Park, situat a deu minuts del mercat. L’establiment, de quatre estrelles, proposa una estada tranquil·la a pocs minuts a peu del parc i també del Palau de Kensington, que pot servir com a alternativa si un dia plou. També és a prop el Royal Albert Hall, on sempre hi ha espectacles musicals i que també és possible visitar singularment com a obra arquitectònica.

Situat al barri de Paddington, el Grand Royale també està molt ben ubicat per visitar la Petita Venècia, un dels llocs amb encant menys massificats de la capital britànica, on dos canals i tots els seus vaixells configuren un entorn pintoresc des d’on es pot agafar un vaixell per anar fins a llocs imprescindibles de la ciutat com Camden. L’artèria comercial d’Oxford Street, l’emblemàtic Notting Hill o el mercat de Portobello també estan a prop de l’hotel, que en aquestes cotitzades dates ven l’habitació doble a 200 euros la nit. Un preu just si es té en compte que està farcit d’herències eduardianes de primer nivell. I és que Eduard VII va encarregar l’edifici el 1850 perquè hi visqués Lilly Langtry, la seva amant. El va fer l’arquitecte francès Charles Mews, que acabava d’acabar el Ritz de Londres.

Cantar nadales bronzejat

Però la immersió en el Nadal no sempre resulta relaxant. Potser per això, els que pensen així poden considerar una bona opció escapar-se a algun lloc de temperatures càlides, com per exemple Tenerife, una illa de clima primaveral on, sobretot a la zona del sud, es pot gaudir de la platja gairebé tot l’any. L’illa més gran de les Canàries té com a gran reclam el Teide, el volcà que corona la part més alta, protegit per un parc nacional. Amb més de 3.700 metres per sobre del nivell del mar, val la pena pujar-hi i gaudir de la vista que molt sovint regala un mar de núvols sota els peus dels visitants. La gastronomia també és una bona excusa per descobrir l’illa. El peix, els mojos -salses- verde o picón, les papas arrugás, els formatges tradicionals o el famosíssim gofio són alguns dels protagonistes de la cuina tinerfenya. Just enguany ha obert les portes un renovat Sir Anthony, un hotel on la gastronomia, el lleure i els tractaments de bellesa es donen la mà en un edifici que fuig de les enormes construccions típiques de les destinacions de platja.

Aquest cinc estrelles, de 70 habitacions i ubicat a la zona de la Playa de las Américas, al municipi d’Arona, és d’estàndards elevats pel que fa a gastronomia, un dels seus atractius. Quant a restauració, el Sir Anthony compta amb el restaurant Windsor, que ofereix una gastronomia basada en els productes de la zona i en receptes mediterrànies amb tocs internacionals portades a terme amb les tècniques gastronòmiques més contemporànies. Acompanyen el Windsor altres restaurants de tota mena repartits per l’extens complex. El més modern és el beach club La Palapa, on es pot sopar veient la posta de sol a peu de platja i s’hi pot fer un còctel a continuació. Els jardins tropicals de l’hotel i un extens catàleg de tractaments en el seu espai de wellness poden acabar d’arrodonir la visita a Tenerife per arribar a Nadal amb un bronzejat envejable.

A més de la visita obligada al Parc Nacional del Teide, no s’han d’oblidar reclams més petits però no menys potents com els charcos de la Laja o d’Isla Cangrejo; platges com la de Bajamar o la d’Abama, i poblets com el colonial Garachico o el Caserío de la Masca. Tampoc es pot descartar la visita a la Milla de Oro, una potent avinguda comercial a tocar de l’hotel que pot servir per comprar-hi els regals de Nadal a preus canaris, sempre més assequibles.

Carregar piles entre masies

La comarca del Solsonès es coneix com la de les mil masies per la gran quantitat d’edificacions d’aquest tipus que hi ha a la zona, la major part de les quals construïdes entre els segles XV i XVIII. Entre totes aquestes, però, en destaca una de bastant més antiga. Es tracta de la coneguda com La Vella Farga, construïda al segle XI i reformada fa 2 anys per ubicar-hi una casa rural de luxe. Amb 13 habitacions, aquesta cuidada masia pot convertir-se en un lloc ideal per fer una necessària descompressió abans de Nadal.

L’hotel, que està ubicat a 821 metres d’altitud en aquesta comarca del Prepirineu, està envoltat de boscos de pins, alzines i roures que fan molt agradable la passejada per la zona. El mateix passa amb l’oferta gastronòmica de què disposa l’establiment, que proposa una cuina catalana amb tocs d’autor amb plats com el farcell cruixent de cua de bou amb trinxat de fredolics, el caneló farcit de pollastre de corral i carbassó amb festucs o el micuit al cacau amb terrina de porro. A tocar hi ha una altra casa rural que té spa anomenada Cirera d’Avall. Es pot accedir a l’ spa per 25 euros.

Cal tenir en compte també que la zona és una de les més ben preparades del país per al turisme d’activitats a l’aire lliure. Destaquen, per exemple, les rutes guiades a peu, en bici o en cotxe, l’esquí al Port del Comte, les excursions a cavall, el parapent, o l’exhibició de vol d’aus autòctones al Zoo del Pirineu, un espai ideal per si el viatge és amb nens. També és destacable el llegat escultòric de l’època barroca que la comarca ha sabut mantenir intacte tot i el pas dels anys i els conflictes històrics.

A la platja, però no a banyar-se

Un dels paradisos terrenals del Mediterrani és l’illa de Formentera, cada cop més visitada per famosos que fugen d’Eivissa i que arrosseguen més i més turistes a l’illa pitiüssa. Tot i això, l’estacionalitat d’aquests visitants és la clau per poder esquivar el tumult. I el pont de desembre és un moment ideal per visitar l’illa i gaudir-ne més enllà dels dinars a peu de platja i les llargues hores entre l’arena i l’aigua.

Entre les propostes hivernals destaquen 32 rutes verdes que permeten descobrir racons de l’illa que la calor de l’estiu impossibilita gaudir. En total són més de 100 quilòmetres d’itineraris fàcils de fer gràcies als suaus desnivells de l’illa. Una de les rutes més destacades és la del tren saliner, que segueix l’antic traçat de les vies del tren que comunicava les Salines d’en Marroig amb el port pel camí de Sa Guia.

L’ornitologia a l’Estany Pudent forma part també dels grans atractius de la temporada d’hivern, ja que és quan s’hi instal·len flamencs i garces. El camí dels Brolls, que voreja l’estany, es converteix en la passejada ideal tant per a iniciats com per a neòfits armats només amb la càmera del mòbil.

Però les activitats a la natura no són les úniques que es poden fer a Formentera. Gaudir a taula i anar de compres també és possible i amb aquest pont tan llarg hi ha temps per a tot. A Sant Francesc, al centre de l’illa, s’hi celebra abans de Nadal un mercat des de fa deu anys on artesans de l’illa comercialitzen les seves creacions.

A taula es pot gaudir del típic peix sec formenterí, una especialitat que es pot degustar tot l’any però que amb la calma de l’hivern es pot veure fins i tot com es produeix a la cala del Torrent de s’Alga. Això, una amanida pagesa i alguns dels vins de la indicació geogràfica protegida de Formentera poden ser els millors aliats d’un viatge pensat per arribar com nous a les festes de Nadal. Visitar els cellers que hi ha a l’illa també és una bona opció per als aficionats a l’enoturisme.

Per fer nit una bona opció són els apartaments. Però com que molts allotjaments tanquen després de la temporada alta, cal no perdre temps abans de reservar. Els preus són molt més competitius que a l’estiu: apartaments per a dues persones es poden llogar a menys de 100 euros la nit.

Un pont amb eslàlom

Quan arriba el fred, hi ha moltes persones que tenen clar que s’ha d’aprofitar cada minut per fer el que a l’estiu no podran fer: esquiar. Per això, opcions com l’estació d’esquí de Grandvalira, a Andorra, s’omplen quan arriben dates com les d’aquest pont. Tot i això, per esquiar en les millors condicions i per treure tot el suc al viatge no hi ha res millor que escollir un hotel que serveixi per a alguna cosa més que dormir. En aquest sentit, destaca a només 300 metres de la citada estació d’esquí el Park Piolets Mountain Hotel & Spa, que va obrir les portes justament aquest divendres després d’una gran actualització.

L’hotel està pensat per a famílies que hi van tots junts encara que potser no tots esquiïn. Per als que sí, té una ski room on els hostes poden guardar tot el material i roba molla quan tornen de les pistes i també una botiga on poden llogar el material. El quatre estrelles, dissenyat per l’estudi d’interiorisme barceloní de Pilar Líbano, també compta amb un bufet gastronòmic on es pot acontentar tota la família i en el qual els sostres són de vidre i es pot dinar mentre es gaudeix de les nevades.

I per a qui descarti esquiar hi ha un spa que pot fer les delícies de qualsevol amb els seus més de 1.000 metres quadrats -amb piscina d’aigua calenta a l’exterior- i vistes a les muntanyes. Els que vulguin sortir poden arribar fins a Andorra la Vella, a mitja hora en cotxe, i visitar el centre històric o descobrir el nou museu Carmen Thyssen de la ciutat. Degustar unes ostres Amélie a L’Amélie Experience de davant del llac de Pessons, a 2.300 metres d’altitud, també s’ha convertit últimament en tot un èxit.