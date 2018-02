Cada cop són més les persones que, malauradament, quan veuen un arbre poca cosa poden dir més enllà que, justament, és un arbre. Amb les poques excepcions que es puguin adduir (oliveres, garrofers, palmeres, pins i roures, per posar exemples bàsics), el fet és que l’allunyament de la vida rural està fent perdre la capacitat de reconèixer la natura que ens envolta. Això, i la tendència durant dècades de fer que l’aprenentatge i els coneixements estiguin relacionats amb el rendiment que se’n pugui treure.

I això que els arbres són paisatge i vida. Formen boscos, però també ocupen, guarneixen i protegeixen marges, rocams, riberes i deveses. Ens expliquen la seva història natural i tot sovint també la humana: quin tipus de terreny, humitat i clima hi ha, quin ús té i va tenir aquell territori, quina fauna hi viu...Els hem de conèixer!

Per als que es vulguin rebel·lar contra el “bé, és un arbre”, l’ARA oferirà el cap de setmana vinent la promoció 101 arbres de Catalunya que cal conèixer, una miniguia acurada, rigorosa i, també, portable i consultable en qualsevol moment que ens acosta als 101 arbres que podem identificar quan sortim al medi rural i les muntanyes, tant els autòctons com els exòtics que ja formen part del paisatge. Es tracta d’una sèrie de làmines en què hi ha agrupades espècies pròximes, similars o amb elements comuns, dibuixades a escala aproximada i amb especial atenció a les fulles, sovint l’element diferenciador.

La guia (a càrrec de l’editorial Cossetània i la botiga especialitzada Oryx) ha sigut elaborada per l’artista i naturalista Toni Llobet François (Barcelona, 1975) -creador de les guies de fauna i flora dels espais naturals de Catalunya i il·lustrador del Handbook of the mammals of the world - i l’ambientòleg especialitzat en conservació de biodiversitat i espais naturals protegits David Carrera Bonet (Barcelona, 1974).

Com pots aconseguir la promoció al quiosc?

Per adquirir la promoció caldrà presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dos dies que es vendrà la guia. En el cas dels subscriptors digitals, es podran descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.