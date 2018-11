L’armari masculí s’espolsa els complexos

El cap creatiu de Louis Vuitton home, Virgil Abloh, es va presentar al maig a la gala del Metropolitan Museum de Nova York vestit amb un impecable esmòquing blanc guarnit amb brodats religiosos relacionats amb el motiu de la festa (la religió) i, atenció!, unes sabatilles esportives als peus. Si aquest dissenyador i agitador cultural que la revista Time ha inclòs entre els 100 homes més influents d’aquest any fa aquesta tria és que alguna cosa ha canviat definitivament en el codi de vestir masculí. I ell ho sap. Només cal mirar l’èxit de la seva marca de moda urbana de luxe Off-White. Les vambes d’Abloh són una demostració més de la influència del món de l’esport en tots els àmbits, però especialment en la moda masculina, on fa temps que es van introduir i ara s’han consolidat definitivament.

Però en els looks dels homes hi ha un altre concepte clau: el de la personalització. Un exemple el trobem en l’americana amb la llagosta daliniana brodada que va dur l’actor Aldo Comas a la gala dels Goya, però ¿algú s’atreveix a posar-se-la? ¿L’home del carrer està preparat per assumir riscos?

“És complicat perquè estem molt encotillats, ara només les celebritats són agosarades. Al carrer érem molt més transgressors i divertits en la dècada dels 70”, apunta Juan Avellaneda, l’autor de l’americana de Comas, que en tan sols quatre anys ha aconseguit ser un dissenyador masculí reconegut amb milers de seguidors a Instagram. “A l’hora de vestir-se, les dones tenen moltes inseguretats relacionades amb el seu cos i els homes sobretot tenen por de posar-se segons què per no semblar efeminats o gais”, apunta el creador català, a qui li agrada fer roba de base clàssica sempre amb un gir canyer, colorista o fins i tot excèntric.

També a Miquel Suay, dissenyador valencià de roba masculina, innovador i habitual de la passarel·la 080, li agradaria que els homes busquessin la seva pròpia identitat jugant més amb la roba, com assegura que ja passa entre les dones. Per a ell “el progrés és barrejar estils, disciplines, crear marca pròpia”. Suay creu que el món camina cap a una complexitat més gran i una diversitat d’estils més àmplia, però tot i això viu amb primera persona com costa atrevir-se a l’hora de vestir. Explica que ara per ara les seves peces més agosarades o sofisticades “només es compren en moments puntuals o per fer-se un regal”.

“A vegades ens estanquem a portar determinades peces i prou, però si ens arrisquem a provar amb la moda adaptant-nos al nostre gust i la forma del nostre cos ens podem endur sorpreses molt agradables”, diu Avellaneda. Però no sempre és fàcil tenir personalitat. És molt habitual submergir-se a les xarxes socials i voler imitar el look d’algun model encara que el teu físic o estil no hi tingui res a veure. Per això el dissenyador recomana buscar models pròxims a nosaltres per intentar trobar referents més reals.

Avellaneda creu que les xarxes socials no ajuden gaire a la individualitat: “Tothom fa veure que vol ser únic, però en canvi tothom va uniformat seguint la moda del xandall, quan en realitat un xandall no afavoreix gaire”, diu, cosa que fa pensar en Virgil Abloh i la seva passió per la roba esportiva que s’ha convertit en una tendència que arrasa arreu. Per a Avellaneda, en canvi, el secret de la roba esportiva és que “és la més fàcil d’incorporar en qualsevol armari”.

Barrejar estils

Miquel Suay es mostra partidari de la roba esportiva i veu en el xandall la clau de la modernitat, i per això en moltes propostes barreja la roba esportiva amb la seva sastreria de bon tall. “M’agrada trencar les peces bàsiques clàssiques amb elements informals amb materials tecnològics o reciclats. Un imprescindible actual és combinar samarretes elàstiques, camises estampades i dessuadores amb caputxa amb americanes”, explica el creador valencià, a qui, per exemple, li agraden molt els pantalons de jòguing. La seva roba fa servir també materials tradicionalment destinats a les dones: “Des de Versalles que els homes no vestien amb brillantons ni brocats, i això ara està canviant perquè s’estan eliminant les etiquetes de gènere. La roba sense gènere és el futur”, diu.

Per al dissenyador Josep Abril, un referent de modernitat alternativa a casa nostra, a l’hora de vestir no és tan important tenir un bon físic com mostrar una actitud davant la vida que es demostra amb la roba que tries. Per a ell hi ha una sèrie d’imprescindibles a l’armari masculí. En el camp de les camises, “la reina” és, sens dubte, la camisa blanca. Abril aposta pels beneficis d’aquesta peça atemporal que es pot combinar tant de nit com de dia, i també creu necessari tenir-ne una de blau marí. D’altra banda, el dissenyador creu que a l’armari masculí no hi hauria de faltar tampoc una bona americana “una mica desestructurada, que puguis combinar amb una camisa o una peça de punt de fil d’Escòcia, apte per dur de nit i de dia”, explica. El seu consell és clar: “S’ha d’invertir en americanes de fons d’armari”, diu. Avellaneda, en la mateixa línia, aposta per un trio guanyador: “Una americana clàssica de color navy, una altra de camell i una d’esmòquing negra”, apunta Avellaneda, que ha publicat el llibre Poténciate (Grijalbo), un manual amb idees per treure el millor partit d’un mateix. Seguint amb les americanes, Abril explica que és important que no vagi massa llarga, tant si el que la porta és alt com baix. El que és evident és que totes es poden combinar amb texans informals moltes vegades, fins i tot si vas a una festa. Per a Suay, quan es parla d’imprescindibles hi ha una peça infal·lible: l’elàstic texà negre de tub. “Sempre funciona, és el que més estilitza i te’l pots posar amb el que vulguis”. El dissenyador creu que els pantalons estrets no passaran mai de moda perquè aprimen i permeten lluir la sabata. En aquest sentit, Josep Abril avisa: “És mentida pensar que anar ample dissimula els quilos de més”.

Tothom està d’acord que ens condiciona molt a l’hora de vestir en quin moment emocional estem, la feina que fem o la moda. En el món masculí, però, no hi ha tanta oferta i variació de tendències com en el femení. Avellaneda dona pautes bàsiques en el seu llibre com ara la importància de comprar un abric de qualitat que vagi a mida. “Hi ha el costum d’agafar una peça una talla més gran que la nostra sense pensar que els modistes ja hem pensat que a sota hi haurà una americana”. També recomana no abusar del negre (“perquè la roba no està feta per amagar-nos-hi al darrere”) i no arrossegar els baixos dels pantalons, cosa que passa molt amb els polítics, ja que afirma que “escurça la figura i espatlla el patró de la peça”.

En un armari actual tampoc no hi pot faltar una jaqueta bomber, una immortal caçadora de cuir o una de texana, que ara torna. Tot i que els homes encara són molt reticents a l’hora d’atrevir-se i anar una mica més enllà estilísticament parlant, l’esperança de molts dissenyadors està posada en els joves. “Si algú traspassa barreres és la gent més jove”, diu Suay. “Ara, per exemple, segueixen la moda del lletgisme amb sabatilles de tres pisos desgastades i amb logos simplistes, però els nois estan oberts a tot i devoraran experiències en el futur”, apunta, optimista, Suay.