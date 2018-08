7 aromàtiques essencials

Si fa uns dies parlàvem de com és d’imprescindible tenir plantes aromàtiques a casa i donàvem algunes pinzellades per tenir-ne cura, avui ens fixarem en les 7 plantes aromàtiques que tots hauríeu de tenir a casa.

Alfàbrega : Molt aromàtica, fresca i lleugera, perfecta per condimentar amanides amb tomàquet. Molt digestiva. I, a més, allunya mosquits i mosques!

: Molt aromàtica, fresca i lleugera, perfecta per condimentar amanides amb tomàquet. Molt digestiva. I, a més, allunya mosquits i mosques! Orenga : Ideal per acompanyar pizzes, pasta i altres plats amb tomàquet.

: Ideal per acompanyar pizzes, pasta i altres plats amb tomàquet. Romaní : Un clàssic del clima mediterrani. Combina amb qualsevol tipus de carn i demana poques atencions a l’hora de tenir-ne cura.

: Un clàssic del clima mediterrani. Combina amb qualsevol tipus de carn i demana poques atencions a l’hora de tenir-ne cura. Julivert : Un imprescindible de la cuina! Molt aromàtic, donarà color i gust als vostres plats.

: Un imprescindible de la cuina! Molt aromàtic, donarà color i gust als vostres plats. Farigola : De les més aromàtiques, adequada per condimentar carns però també formatges. És molt beneficiosa per calmar dificultats respiratòries.

: De les més aromàtiques, adequada per condimentar carns però també formatges. És molt beneficiosa per calmar dificultats respiratòries. Sàlvia : S’utilitza tant fresca com seca, amb un gust un pèl picant. Té propietats digestives i és cicatritzant i antiinflamatòria.

: S’utilitza tant fresca com seca, amb un gust un pèl picant. Té propietats digestives i és cicatritzant i antiinflamatòria. Menta: Ideal per a postres, batuts i begudes. Aporta sempre un punt refrescant. És antioxidant i facilita la digestió.

En definitiva, trieu les que més us agradin i recordeu que algunes varietats fins i tot poden compartir el mateix test, com la farigola, la sàlvia, el romaní i l’orenga, que demanen el mateix reg. I podeu fer el mateix amb les que demanen més humitat, com la menta i el julivert. Compte, però, que la menta és molt invasiva i l’haureu de controlar.

Finalment, pel que fa a la conservació, haureu de pensar quin ús donareu a les plantes. Si en feu un ús culinari, l’ideal és consumir-les just després de la recol·lecció perquè no perdin l’aroma ni el gust. També les podeu congelar o conservar-les en oli. Si les voleu assecar, en podeu fer petits rams i penjar-les de cap per avall en un lloc sec, càlid i fosc, que estigui ben ventilat. Passat un mes i mig podeu treure les fulles i guardar-les en pots de vidre en un lloc sec i fosc.