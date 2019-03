Un altre assistent de Meghan Markle renuncia a la feina

La fuga d’assistents personals de Meghan Markle sembla imparable. Ara la duquessa de Sussex ha rebut la notícia que una de les seves ajudants més pròximes, Amy Pickerill, de 33 anys, ha renunciat al càrrec. La separació sembla que hauria sigut amistosa i que es deuria a una imminent mudança a l’estranger de Pickerill, segons informa el ‘Daily Mail’.

Tot i això, la premsa britànica no s'ha estat de fer notar que l’ajudant s’havia unit a l’equip intern de comunicació del Palau de Kensington el 2016 i que s’esperava que fos la futura secretària privada de Markle, uns plans que ara s’haurien truncat al presentar la seva renúncia, que no serà vigent fins que els ducs de Sussex s’hagin mudat a Frogmore House i tinguin el seu primer fill, esdeveniment previst per a finals d’abril.

El cas és que des de l’arribada de Meghan Markle a la família reial Pickerill ja és la quarta persona del seu equip que renuncia al càrrec. El primer a caure va ser Edward Lane Fox, secretari personal del príncep Enric des de feia cinc anys, que va decidir marxar després del casament dels ducs el maig de l'any passat.

Mesos més tard va ser Samantha Cohen, secretària privada de la reina Elisabet II durant 17 anys, qui va sorprendre amb la seva marxa. Encara que no se'n saben els motius reals, la premsa va apuntar al fet que la reina li havia encomanat a Cohen la tasca d’ajudar Markle en la seva adaptació a la vida de palau, una missió que va durar pocs mesos i va acabar amb la renúncia de la secretària.

Més tard va ser el torn de Melissa Touabti, que va dimitir quan el matrimoni reial va tornar d'una gira oficial per Oceania. Encara que tampoc se saben del cert els motius de la renúncia, una font va assegurar al ‘Daily Mail’ que Touabti "havia aguantat massa coses" i que "Meghan li exigia massa".