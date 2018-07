T’atreveixes a portar un bolso original?

Bolsos de colors vius en forma de cranc, de pinya o de gat però amb una estructura geomètrica elegant i urbanita. Així eren les fresques i originals creacions amb què Kate Spade va irrompre en el clàssic mercat dels complements a principis dels 90. Com que a la periodista de moda nord-americana l'avorria l’oferta de les grans marques, va iniciar un camí autodidacte com a dissenyadora, amb el seu marit Andy Spade, que el faria coneguda al món sencer, especialment entre les dones inquietes novaiorqueses. Segons la creadora de la sèrie 'Girls', Lena Dunham, “tenia un llenguatge visual extravagant que va captivar per igual noies de bat mitzvà i artistes” .

540x306 La dissenyadora Kate Spade / EFE La dissenyadora Kate Spade / EFE

Bona prova del seu èxit al llarg del temps és que les còpies dels seus dissenys són encara una constant en les paradetes de carrer de Manhattan. La seva inesperada mort el 5 juny (Kate Spade es va suïcidar als 55 anys al seu apartament de l’Upper East Side, afectada per una malaltia mental) ha tornat a posar aquests dies el focus sobre la seva obra, malgrat que va vendre la seva marca el 2006 i actualment està en mans de la firma Coach. “L'àvia em va regalar la primera cartera Kate Spade quan era a la universitat. Encara la tinc”, escrivia a Twitter Chelsea Clinton poc després de conèixer la notícia.

540x306 Una de les bosses de Kate Spade / REUTERS Una de les bosses de Kate Spade / REUTERS

Accessori quotidià però personal

El llegat de Kate Spade és saber convertir un accessori quotidià en una peça personal alliberada de la seriositat tradicional, però sempre 'chic'. “Els bolsos que feia als 90 eren molt divertits però estaven molt ben estructurats. De fet, li podies donar un cop al cap a algú si volies!”, comenta riallera la directora de la firma barcelonina de bolsos Lupo, Techi Herrera, que acaba de presentar un disseny homenatge a l’Hotel Casa Fuster, obra de Lluís Domènech i Montaner. Es tracta d’una peça compacta i completament artesanal que juga amb les formes sinuoses del Modernisme en el cuir i sobretot en la nansa, inspirada en els poms de les portes. “Em van agradar molt les formes orgàniques dels poms de forja i les vaig voler interpretar en fusta perquè la vegetació i la natura són una constant en aquest estil artístic”, explica la dissenyadora de Lupo, Marta Ramos.

La nansa està feta amb fusta de cedre, cara i molt resistent, amb una complexa elaboració i un acabat una mica rústic. Recorda de lluny l'icònic bolso Bamboo de Gucci, que es va fer amb una nansa de bambú no per innovar sinó perquè en la dura postguerra europea faltaven materials de tota mena. La peça és tan icònica que fa dos anys la firma italiana la va modernitzar creant el model Dionysus. El bolso de Lupo és molt original en les formes però clàssic en el fons, com l’hotel, que va ser qui va fer l’encàrrec perquè fa temps que tenen un 'corner' de la marca: “M’he inspirat en la senyora Fuster, la propietària original de la casa abans que fos un hotel, així que es diu Lady Fuster”, diu Ramos, que amb tan sols 26 anys ja és la responsable d’altres dissenys reconeguts de la firma inspirats en un altre edifici emblemàtic, la Pedrera, amb molt bona sortida entre els turistes.

540x306 Lupo ha creat la bossa Lady Fuster / LUPO Lupo ha creat la bossa Lady Fuster / LUPO

“Volem que Barcelona sigui el nostre referent”, diuen els responsables d’una marca que té els seus orígens en l’avi que als anys 20 feia baüls a mida per a la burgesia en un taller de Gràcia. “La filla d’aquest artesà tenia botigues, i el 1987 el seu fill uneix la tradició artesana i la comercial i crea Lupo”, explica Techi Herrera. “Era un moment en què es podia oferir molt de nou, i va tenir molt èxit oferint un bolso modern i urbà”. Com Kate Spade, però a la catalana. “Avui en dia crec que la dona busca sobretot peces atemporals, que durin i que s’adaptin a la seva personalitat”, explica la Marta, que va estudiar disseny a Sabadell i a la prestigiosa escola Saint Martins de Londres.

Peces com el Lady Fuster (el nom recorda el Lady Dior, que va rebre aquest nom perquè el duia Lady Di) tenen un plus creatiu diferencial. “Es paga una mica més però queda per sempre, ara es prioritza la qualitat per sobre de la quantitat”, diu la creadora d’un bolso que val 1.300 euros, “tot i que el preu està molt ajustat perquè té un cost de producció altíssim”. Kate Spade també va néixer amb la idea de fer bolsos ni barats ni disparats de preu, amb la creativitat com a bandera. La seva neboda Rachel Brosnahan (protagonista de la deliciosa sèrie 'The marvelous Mrs Maisel') la descriu com una persona efervescent, talentosa i divertida, malgrat els problemes que li han causat la mort. El 2016, quan ja havia venut la seva firma, va iniciar una nova aventura creant Frances Valentine, una marca de complements amb el nom de la seva filla, que apostava per coloristes bolsos i cistells molt estructurats, que precisament aquest estiu són tendència.

Al carrer veurem també cistells de plàstic, bolso fets amb vistoses granadures, transparents i també totalment blancs. Però igualment hi haurà lloc per a l’originalitat absoluta, per exemple amb els dissenys més nous de la francesa Olympia Le-Tan, la creadora que el 2009 va unir les seves passions, la moda i la literatura, i va posar de moda els 'clutch' en forma de llibre amb portades d’obres universals, com 'Lolita' o 'Madame Bovary' (Kate Spade també en té alguns), que han dut 'celebrities' com Natalie Portman o Michelle Williams. Aquesta primavera n’ha fet un amb cossos força lascius per celebrar amb ironia els “cossos celestials” de l’exposició de moda de l’any, la del Metropolitan de Nova York, aquest cop sobre roba d’inspiració religiosa.

Més fàcil us resultarà accedir a la col·lecció càpsula que acaba de presentar Anna Cortina amb la col·laboració dels artistes Garbi Kw, Ghadah Al Ajmi, Andrea Luckacs i Philippe Boonen: “Les dones busquen sentir-se úniques, i nosaltres els oferim peces creatives d’alta qualitat”, explica l’empresària catalana, que es va fer un nom en el sector de la moda amb les seves botigues multimarca de luxe en la primera dècada del 2000. En aquell moment ja innovava en el sector posant de moda els bolsos que Anya Hindmarch personalitzava amb fotos sentimentals de les clientes, per exemple, vestides de núvia o amb els fills. Bé, n’hi havia per a tots els gustos perquè Maribel Verdú es va estampar un pingüí perquè diu que adora aquests animals.

540x306 La proposta de bosses d'Anna Cortina / ANNA CORTINA La proposta de bosses d'Anna Cortina / ANNA CORTINA

Després d’una dècada dedicada als seus tres fills, fa un any es va llançar a l’aventura de crear, amb els estilistes Fermín & Gilles, bolsos artesanals basats en models clàssics fàcilment reconeixibles però reinventats, que fossin pintats per artistes. Volia unir art i moda: “Em vaig adonar que no hi havia bolsos pintats a mà i m’hi vaig posar prioritzant la qualitat i la imaginació”, explica. Amb un preu d'entre 400 i 1.200 euros, utilitza pell italiana i fabrica a l’Estat. Entre les que acaba de presentar hi destaquen els originals dissenys de Boonen, que treu l’animal urbanita que hi ha darrere de personalitats com David Bowie (una zebra), Picasso (un mico), la meravellosa Iris Apfel (ovella) o Jackie Kennedy vestida de rosa, tal com anava el dia que van matar Kennedy (un gos).

La iniciativa funciona: “A proposta d’una clienta, aquest Nadal hem anat a una galeria al Meatpacking de Nova York i hem venut molt”, diu l'Anna, que ja ha penjat les seves peces del braç de famoses com Natalia Verbeke i Mónica Cruz. Perquè l’empresària està convençuda que el mercat del luxe busca cada cop més l’originalitat. “No pot ser que al 'front row' d’una desfilada de París et trobis totes les 'it girls' amb el mateix disseny de moda de la temporada!”, comenta, mentre Fermín & Gilles apunten que la dona cosmopolita que viatja pel món és la clienta ideal a l’hora d’innovar i apunten que també hi ha peces aptes per als homes, com un gran bolso de línies senzilles amb un gos guardaespatlles pintat. “Els bolsos que va crear Kate Spade exemplifiquen aquesta idea d’oferir coses úniques i especials”, conclou Cortina quan recordem el llegat de la nord-americana, “una dona amb molt talent, ha sigut una llàstima perdre-la!”