Les autoritats jordanes eviten que es publiquin les despeses en vestuari de la reina Rània

Cada any el blog de moda UFO No More publica un informe en què es fa una estimació dels costos anuals en vestuari de les principals dones membres de la reialesa. Unes dades que no solen transcendir més enllà de la mateixa curiositat. Però ara el focus mediàtic s'ha fixat en un detall: la reina Rània de Jordània, que precisament l’any anterior va encapçalar la llista amb unes despeses que superaven els 260.000 euros, ha desaparegut del rànquing. Una absència que les mateixes autores del blog, Sarah Williams i Heaven LeeMiller, han anunciat en un comunicat especial, en què especifiquen que ha sigut perquè els ho han demanat les autoritats jordanes.

Davant les crítiques que ha comportat aquesta decisió, el Tribunal Reial Haiximita ha publicat una nota oficial en què aclareix que les estimacions del blog de les despeses fetes per la reina mostraven "una gran distància" amb la realitat. "Gran part de la roba utilitzada per Sa Majestat prové de regals o és comprada a preus reduïts, mentre que els blogs de moda basen les seves estimacions en el valor de mercat de les peces, cosa que condueix a falses impressions que no són un reflex de la realitat", diu el comunicat. A més, el text també critica que els mitjans utilitzin els costos en vestimenta de les dones de molts líders mundials "com a instrument polític". Finalment, la nota afirma que la reina "sempre ha intentat representar Jordània de manera adequada, de manera que busca un equilibri entre la representació apropiada i una despesa moderada".

Aquest any, amb l’absència de la reina Rània, el podi de la llista elaborada per UFO No More situa Meghan Markle en primera posició, amb unes despeses que giren al voltant dels 478.000 euros. El segon lloc és per a la princesa Maria de Dinamarca, amb 102.000 euros, i Kate Middleton ocupa el tercer lloc, amb 86.000 euros. En la desena posició hi ha la reina Letícia, amb unes despeses aproximades de 42.000 euros.