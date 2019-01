Un ‘baby boom’ fet amb ventres de lloguer

Aquesta ha estat una setmana de bones notícies pel que fa a afers de paternitat entre les celebritats. Per començar, Ricky Martin i el seu marit Jwan Yosef han donat la benvinguda a la seva primera filla en comú. Una nena que se suma als dos bessons de deu anys que ja tenia el cantant, Matteo i Valentino. En total són tres fills que tenen, almenys, dues coses en comú: el mateix pare i haver-se gestat dins d’un ventre de lloguer.

Aquests dies també s’ha sabut que Kim Kardashian i el seu marit Kanye West [a la imatge] estan esperant el que ja seria el seu quart fill. Un nadó que, igual que la seva filla d’un any, vindrà al món gràcies a la gestació subrogada. En el seu cas, la parella va decidir optar per aquest mètode després que a Kardashian li diagnostiquessin la malaltia anomenada placenta accreta, amb què va tenir moltes complicacions durant els seus dos embarassos. Tal com va explicar l’empresària en el seu reality, l’opció del ventre de lloguer era la més adequada si volia ampliar la família sense posar en perill els nadons o ella mateixa. En el seu moment, el portal TMZ també va revelar que Kardashian havia pagat 45.000 dòlars a la mare de lloguer del seu tercer fill. A més, li havia fet un contracte de confidencialitat segons el qual es prohibia a la gestant consumir drogues o alcohol durant l’embaràs, tenyir-se el cabell, menjar peix cru, pujar en metro o tocar sorra de gat amb les mans.

Sembla que accedir al contracte d’un ventre aliè és una opció bastant freqüent entre els personatges públics. El 2011 el cantant Miguel Bosé, per consell de Ricky Martin, va tenir dues bessonades amb 7 mesos de diferència. Elton John i el seu marit David Furnish també van recórrer a la mateixa dona perquè gestés els seus dos fills, Zachary i Elijah, que es porten tres anys de diferència. Altres famosos que s’han sumat al mètode, davant les dificultats per adoptar o tenir fills de forma natural, han estat el presentador Jaime Cantizano, ferm defensor de la legalització de la maternitat subrogada a Espanya, i el cantant Miguel Poveda.

Última opció per ser pares

De vegades la decisió d’aquest mètode també ve condicionada després de nombrosos intents per tenir fills de forma natural. És el cas de Nicole Kidman, que passats els 40 va decidir tenir la seva segona filla amb Keith Urban mitjançant un ventre de lloguer. En el seu moment l’actriu va defensar aquest sistema en una entrevista: “Qui ha estat alguna vegada al nostre lloc, qui ha desitjat tenir un altre fill o ha volgut nens, sap com és de decebedor el dolor i la pèrdua que es pateix quan un ho intenta i no pot”. Una situació que també va viure l’actriu Sarah Jessica Parker, que fa deu anys va tenir unes bessones.