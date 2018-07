Sis padrins i dues grans absències: el bateig del tercer príncep de Cambridge

Elisabet II i el seu marit, el duc Felip d'Edimburg, no han assistit avui al bateig del seu besnet, el príncep Lluís de Cambridge, tercer fill dels ducs de Cambridge, Guillem i Caterina, tal com informa el Palau de Buckingham. El Palau ha assegurat que la decisió "no es deu a motius de salut" i que va ser acordada fa temps amb els ducs, que han estat acompanyats d'altres membres de la família i amics en la cerimònia privada que ha tingut lloc a la Capella Reial del Palau de Saint James.

Està previst que la reina, de 92 anys, torni avui del comtat anglès de Norfolk per assistir dimarts a unes celebracions al centre de Londres amb motiu del centenari de la Reial Força Aèria (RAF) del Regne Unit. A més, divendres rebrà al castell de Windsor, als afores de la capital, el president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania, que arriben dijous a aquest país en visita oficial.

Al bateig, que ha estat oficiat per l'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, hi han estat presents el príncep Carles i la seva dona, Camil·la; els ducs de Sussex, Enric i Meghan; els pares de Caterina, Michael i Carole Middleton, així com sis amics de la parella que exerciran com a padrins. Tots sis, acompanyats per les seves parelles.

El príncep Lluís, que va néixer el passat 23 d'abril a l'Hospital Saint Mary's de Londres, portava posat per al bateig una rèplica feta a mà del mantó baptismal que va lluir per primera vegada la primogènita de la reina Victòria en el seu baptisme, el 1841. Des de llavors la peça s'ha utilitzat per a tots els batejos reals, incloent-hi el d'Elisabet II. Al final de la cerimònia religiosa, els ducs de Cambridge van oferir una recepció a Clarence House, residència i despatx del príncep Carles.

Els padrins de la criatura seran sis en total. Els dos primers són Nicholas van Cutsem, gran amic de Carles d'Anglaterra, que té una filla anomenada Grace, que és fillola del príncep Guillem; i Guy Pelly, del cercle més íntim d'amics de Guillem i Enric des de l'adolescència. També hi ha a la llista Harry Aubrey-Fletcher, un dels amics més íntims del fill gran del Príncep de Gal·les, ja que van estudiar junts al col·legi privat de Ludgrove i també al prestigiós Eton College. La quarta persona elegida és Hannah Gillingham, gran amiga de la duquessa Caterina des que van anar al Marlborough College. Tanquen la llista Lucy Middleton, cosina de la duquessa, i Lady Laura Meade, una altra amiga íntima de Caterina. Ella està casada amb James Meade, un dels millors amics del príncep Guillem i padrí de la princesa Carlotta, germana mitjana del nadó avui batejat només dos mesos després de nàixer.