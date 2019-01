La bellesa salva el món

A vegades, davant de situacions colpidores, es fa més evident la nostra petitesa, la impotència per ajudar l’altre, la manca de capacitat per variar la realitat. Aleshores està bé recordar-nos que sovint per canviar l’exterior hem de canviar primer el món interior. Un canvi en un gest pràcticament imperceptible, en una paraula o en qualsevol expressió, pot arribar a modificar també l’exterior, quan neix d’un real i profund canvi interior. Es manifesta d’una manera subtil, sense explicacions verbals, però acaba arribant als que ens envolten.

Cal portar la mirada cap a l’interior per incrementar la comprensió exterior. De dins cap a fora és la direcció que dona sentit a qualsevol pràctica espiritual. Com expressa Maurine Stuart Roshi respecte a la tradició budista: “El budisme no és un conjunt de doctrines. No té cap dogma. Simplement ens ensenya a ser Buda. És un camí de desenvolupament espiritual, però sobretot és una via d’acció. En primer lloc, abans de res i sempre, una via d’acció. És amb això que hem de fer alguna cosa. No es tracta simplement de seure i conversar, o quedar-nos enganxats al nostre coixí per engolir-ho tot en nosaltres mateixos, per a nosaltres mateixos. Hem de redistribuir-ho i radiar-ho”.

Centrar la recerca espiritual només en el benefici personal converteix la pràctica en un camí estèril que, tard o d’hora, s’acabarà abandonant. Tampoc hem d’anar a l’extrem contrari i creure que hem de salvar el món, però el canvi en la consciència personal acaba contribuint a un món format per éssers més conscients. Més consciència ens aporta més saviesa, i saviesa i compassió són indissociables. Un petit i potser imperceptible canvi en l’interior d’un mateix, sumat als petits canvis de tota la resta, s’acaba convertint en una onada de canvi a tot el món.