La biografia de Michelle Obama supera 'Cinquanta ombres d'en Grey'

Pocs dies després de celebrar el seu 55è aniversari, Michelle Obama pot afirmar que ha sigut l'autora del llibre més venut a Amazon durant 48 dies seguits. Un podi que ha arribat a superar la fita que el 2012 va marcar el llibre 'Cinquanta ombres d'en Grey', d'E.L. James.

De fet, quan l'ex primera dama va publicar la seva biografia, el novembre passat, va arribar a vendre'n dos milions de còpies en dues setmanes als Estats Units, on ja és considerat el 'best-seller' del 2018. 'La meva vida' (Rosa dels Vents) també ha ocupat el podi durant nou setmanes consecutives a la llista de llibres de no-ficció del 'New York Times'.

Penguin Random House, l'editorial del llibre, també té un acord per publicar les memòries de l'expresident Barack Obama, tot i que no s'ha anunciat la data de publicació. El que sí que va anunciar en el seu moment 'Entertainment Tonight' és que Penguin Random House va pagar 65 milions de dòlars (57 milions d'euros) pels drets dels dos llibres.

A la biografia de Michelle Obama s'han pogut descobrir detalls íntims de l'ex primera dama, com ara que les seves filles van néixer a través de fecundació 'in vitro' o que amb el seu marit van haver de fer teràpia de parella a causa d'una crisi matrimonial. Una mirada més propera que ha agradat al públic, fins al punt que una enquesta ha situat a Michelle Obama com la dona més admirada del país nord-americà, superant Hillary Clinton.