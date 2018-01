Uns bitcoins oblidats treuen de la ruïna el raper 50 Cent

El raper 50 Cent ha descobert aquesta setmana que no estava arruïnat, tal com es pensava, sinó que té uns estalvis de gairebé vuit milions de dòlars. Segons va revelar el portal TMZ (i posteriorment el músic va reconèixer a través d’Instagram), 50 Cent s’havia oblidat que, des del 2014, tenia un compte amb uns 700 bitcoins. L’origen d’aquesta petita fortuna està en la venda d’ Animal Ambition, el cinquè disc de 50 Cent, que va sortir al mercat el juny del 2014. El mateix dia del llançament de l’àlbum, el cantant va participar en un xat a través de Reddit en què va explicar que acceptaria pagaments en bitcoins per “estar al dia”, tot i que en aquell moment l’ús d’aquesta moneda virtual, que havia nascut cinc anys abans, encara estava molt poc generalitzat.

Animal Ambition va quedar lluny de ser un èxit comercial: se’n van vendre unes 150.000 unitats, mentre que els dos primers treballs de l’artista havien superat la barrera dels 10 milions de còpies. En qualsevol cas, les vendes de l’àlbum li van permetre ingressar 700 bitcoins. En aquell moment, cadascuna d’aquestes criptomonedes equivalia a uns 650 dòlars, de manera que en total sumaven prop de mig milió de dòlars. El raper, però, es va oblidar que tenia aquells diners virtuals, i quan ara n’ha recordat l’existència el seu valor havia crescut exponencialment: aquesta setmana, un bitcoin es canviava a més d’11.000 dòlars, de manera que el compte de 50 Cent té un valor total d’uns 7,7 milions de dòlars, és a dir, més de sis milions d’euros.

Ara bé, és possible que aquest descobriment porti problemes legals al cantant, de nom real Curtis Jackson. L’any 2015 un tribunal el va condemnar a indemnitzar amb 5 milions de dòlars Lastonia Leviston per haver penjat a internet un vídeo sexual d’ella. Dies després, el cantant es va declarar en bancarrota i va esquivar, d’aquesta manera, aquell pagament, tot i que llavors ja tenia els 700 bitcoins que ara l’han tret de la suposada ruïna.