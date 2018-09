La boda del fill d’Hollande, eclipsada pels seus pares

Thomas Hollande (03), fill de l’expresident socialista francès François Hollande, es va casar dissabte amb la periodista esportiva Emilie Broussouloux. Tot i això, els veritables protagonistes de la jornada no van ser els nuvis, van ser el polític, la seva exdona i la seva actual parella, Julie Gayet.

Com que les aparicions públiques d’Hollande amb Gayet són molt escasses, el casament era una oportunitat d’or per a la premsa gràfica per poder fotografiar la parella -que va començar quan ell era president i estava amb Valérie Trierweiler - junts. Això, però, es va frustrar quan Hollande va sortir sol del cotxe perquè Gayet, conscient de l’expectació, va decidir no aparèixer en la cerimònia. La presència de Ségolène Royal (02), la mare del nuvi i exdona d’Hollande, també va acaparar molta atenció mediàtica, ja que la seva separació no va ser del tot amistosa. Malgrat això, tots dos van posar junts cordialment amb els nuvis. També va fer fortuna que alguns familiars de la núvia (01), nascuda el 1991 a la Corrèze -on es van casar-, demanessin fer-se fotos amb Hollande.

Ella presenta tres programes esportius al canal SFR Sport i ell, 13 anys més gran que ella, treballa d’advocat després d’haver passat pel Tribunal Suprem i el Consell d’Estat. Van celebrar un enllaç religiós.