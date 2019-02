L’atreviment puja a la passarel·la

260x366 Brain & Beast / FOTOS: 080 BARCELONA FASHION Brain & Beast / FOTOS: 080 BARCELONA FASHION

L’atreviment i un cert esperit gamberro van pujar ahir a la passarel·la del 080 Barcelona Fashion. Una de les marques que han convertit la irreverència en la seva bandera és Brain & Beast, que van ser els encarregats de tancar la jornada amb la seva nova col·lecció /notBUYING -justTHERAPY/. La firma capitanejada per Ángel Vilda compta amb una legió de fans que combreguen amb la seva visió divertida de la moda, que converteix cada peça en una forma d’expressió individual. En aquesta ocasió, Vilda ha volgut fer una col·lecció que gira al voltant del concepte de compra compulsiva, però, com sempre, hi ha afegit un punt d’ironia. “Davant del fenomen de la compra compulsiva, ens hem plantejat que amb les nostres peces de roba podem ajudar la gent a ser més feliç”, deia Vilda. Brain & Beast va fer pujar els models a la passarel·la amb els cartells amb el preu penjant perquè els espectadors fossin conscients del cost de cada vestit. “Nosaltres ho fabriquem tot aquí, i fem un producte de qualitat però que és assumible, sense ser un preu de Zara”, deia Vilda. A banda de preus, a la passarel·la vam veure peces oversize, estampats acolorits, barreges de teixits i missatges contundents a les samarretes. Espectacle Brain & Beast al 100%.

El dissenyador Pablo Erroz, en canvi, va mostrar la irreverència trencant un dels esquemes clàssics del sector: la diferència entre temporades. En aquesta ocasió va presentar una col·lecció que es pot portar tot l’any i que, a més, no té gènere. El nom de la col·lecció, Up to you, ja ho diu tot. “El client és qui té el poder de decidir -deia el dissenyador-. És qui decideix si allò va bé per a home o per a dona o si s’ho vol posar a l’estiu o a l’hivern”. Així, ha creat una col·lecció eclèctica plena de peces sense gènere, oversize i amb siluetes relaxades. Erroz aposta també pel colorblock -amb tons estridents i impactants- combinat amb estampats geomètrics i florals, però sempre amb uns estilismes impecables amb els jocs de detalls que tant li agraden, i alguns looks impactants, com els fets amb teixits esfilagarsats.

Una dona fosca

OscarLeon també va posar la seva dosi d’atreviment a la passarel·la i va tornar a demostrar que el seu ideal de dona té un punt fosc i obscur. El negre, combinat amb el plata, és un dels grans protagonistes de la nova col·lecció, que el dissenyador ha dedicat a la vedet francesa Mistinguett. “He intentat concebre com seria una vedet al segle XXI”, explicava el creador abans de la desfilada, i destacava que ha volgut jugar amb els detalls de plomes -a les mànigues, als pantalons o a les jaquetes- en homenatge, precisament, al món d’aquestes artistes de principis del segle XX. La col·lecció no renuncia a alguns dels punts característics de l’ADN d’aquest dissenyador com són els missatges estampats a mà que no falten mai en samarretes i jaquetes.

Un altre que es va desmelenar -però sense excessos- va ser Albert Villagrasa, director creatiu d’Antonio Miró, que amb la presentació d’ahir comença les celebracions del 40è aniversari de la casa. Villagrasa explicava que aquesta col·lecció té un punt gamberro i desenfadat, i busca looks trencadors i alhora sofisticats que s’inspiren en el rock. El negre té un protagonisme quasi total i les peces estan plenes de detalls (cremalleres i botons brodats) i sensualitat, amb transparències i esquenes a l’aire. La pell, les sedes, el tul, les llanes, les organzes i el caixmir permeten unes siluetes marcades tant per a elles com per a ells, en una col·lecció que, tot i l’atreviment, no perd de vista que l’objectiu final és comercial. “Aquesta és la meva millor col·lecció -deia ahir Villagrasa-, la que més m’he currat i en què hi ha alta confecció. Tot està molt cuidat i ben elaborat”. I, més enllà de la roba, els focus estaven posats en el front row, on el candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls i la seva parella, Susana Gallardo, no van perdre’s detall.

Ahir també va ser el torn d’un altre dels noms internacionals convidats a la passarel·la: Esaú Yori. Aquest dissenyador nascut a Lima treballa actualment a la Xina, a la ciutat de Guangzhou, on ha llançat la seva pròpia marca. Ahir es mostrava encantat d’estar a Barcelona, ciutat on va viure molt de temps i que considera casa seva. La seva nova col·lecció té l’amor com a fil conductor, “perquè l’amor ho és tot al capdavall, és alegria, és tristesa, és energia, és passió...”, explicava. I això es tradueix a sobre de la passarel·la en peces que combinen la sastreria clàssica amb volums XXL, peces de línies masculines que marquen la cintura i les espatlles de forma exagerada per crear looks sensuals i sexis -sense ser vulgars-, peces que atrapen el cos. El negre, el blau marí, el banc i el beix són els colors principals d’aquesta nova col·lecció en què la llana, la seda, el cuir o el caixmir són els grans protagonistes.

Al matí encara hi havia hagut temps per a la primera col·lecció per a dona de Little Creative Factory, la marca de l’arquitecta Cristina Fernández, que fins ara feia roba infantil. I també per a JNorig, la marca de Javier Giron, que s’ha inspirat en el minimalisme dels amish (EUA) i en els brodats i siluetes dels rabari (Índia), per a la nova col·lecció.