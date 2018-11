En busca d’una vida sense presses

Una reunió d’última hora. Arribem tard al metge. Una cua quilomètrica al súper. Correu, va, a la dutxa, que hem de sopar i és tard! Us sona? Aquestes dinàmiques són cada vegada més habituals en moltes llars i comporten estrès i malestar. ¿Us heu plantejat quan ha sigut l’última vegada en què heu pogut estar uns minuts sense fer res? ¿Simplement badant o escoltant la vostra respiració? Per a alguns pot semblar una pèrdua de temps (amb tanta feina com tinc!), però la realitat és que aturar-se per ser conscients del que fem és necessari i comporta múltiples beneficis mentals, emocionals i físics. Això és el que defensen els que han descobert el mindfulness, i la finalitat hauria de ser poder aplicar-lo en tots els aspectes de la vida.

Roser Claramunt i Oliva, psicòloga coach, instructora de mindfulness i impulsora d’AulaMindfulness.com, explica que aquesta disciplina “és un estat de consciència que sorgeix de posar l’atenció de manera intencionada a l’experiència del moment present, sense jutjar. Implica estar present, experimentant la realitat just com és”. En aquests moments, la pràctica de mindfulness s’està aplicant sobretot a l’entorn de la salut, el món empresarial i el món educatiu. Com apunta Claramunt, principalment per dos motius: “D’una banda, som en un entorn amb canvis molt ràpids, amb molta pressió, i, sobretot, som en un entorn digital on hi ha un excés d’informació i interrupcions constants. Si no decidim buscar uns espais per parar estem demanant un esforç continuat al cervell durant massa hores. Aquesta immediatesa no ajuda en l’aprenentatge que requereix, per exemple, processar emocions, autoregular els impulsos, etc.” Hi ha, per tant, una sobreestimulació. I això fa que cada vegada ens costi més concentrar-nos a fer una sola cosa. Aquí és on una actitud mindfulness ens pot ajudar. Quins beneficis ens aporta fer les coses de manera conscient? “D’entrada -diu Roser Claramunt-, ens permet viure les situacions de manera més intensa. També ens permet prendre millors decisions i ens ajuda en l’autoconeixement i a mantenir el focus d’atenció en les coses que són veritablement importants per a nosaltres”.

Al món laboral

Resultats d’estudis neurocientífics demostren els diferents beneficis i impactes que té en el cervell la pràctica regular del mindfulness : redueix l’estrès i millora el benestar, facilita l’atenció i concentració en les tasques diàries, i millora les relacions interpersonals, l’autoregulació emocional i la presa de decisions. Això fa que el mindfulness també hagi entrat al món de l’empresa. Per què? “Fer les coses de manera conscient augmenta la nostra productivitat, la nostra capacitat d’autocontrol, la nostra empatia, la nostra creativitat i, com a conseqüència de tot això, la nostra autoestima. Com més coneixement tinguem de nosaltres mateixos, més capacitat de regulació tindrem i serem emocionalment més intel·ligents”, apunta Allende Villorejo de Landia, directora de Mente y Vida, empresa dedicada a la formació en mindfulness. Això explica que empreses com ara Ford, Google o Ikea utilitzin el mindfulness en la formació dels seus treballadors i en el seu pla d’empresa. Han constatat que permet als treballadors augmentar la capacitat de concentració i memòria, assolir més claredat en la presa de decisions i més creativitat en la resolució de conflictes o disminuir l’estrès laboral. Tot això permet a l’empresa augmentar el compromís i la implicació dels treballadors en el projecte, fer créixer la satisfacció laboral dels treballadors o minimitzar l’absentisme laboral.

En família

De la mateixa manera, el mindfulness es va fent lloc en moltes llars. Cada vegada són més les famílies que introdueixen la pràctica de la meditació per crear a casa un lloc de pau i relaxació, on puguin desconnectar de l’estrès i reforçar els vincles afectius. “En els últims anys el mindfulness s’ha consolidat com una eina versàtil que serveix per a diversos propòsits: centrar la nostra energia mental en una època dominada per la saturació d’estímuls i distraccions, a més d’augmentar la nostra capacitat per bregar amb l’estrès”, explica Villorejo de Landia. Roser Claramunt insisteix que, en un món tan ràpid com el nostre, és necessari cultivar la paciència. Com podem fer-ho a casa, grans i petits? “Jo recomanaria tres coses: connectar regularment amb la respiració, deixar de voler tenir-ho tot controlat (la vida és canvi constant i no podem tenir-ho tot controlat, no tot depèn de nosaltres) i prendre decisions en moments de calma”.

Una moda o una necessitat?

Per què parlem tant de mindfulness? És una moda? La directora de l’escola Mente y Vida prefereix parlar de respostes que necessitem per garantir el nostre benestar personal. El desenvolupament econòmic i tecnològic ha comportat canvis en el nostre estil de vida i han emergit mancances que hem de resoldre. “El sentiment d’insatisfacció que moltes persones pateixen tot i tenir a la seva disposició un gran benestar material, els conflictes interpersonals en l’entorn laboral i en el familiar, o la frustració que experimentem quan no aconseguim treure tot el partit al nostre potencial com a éssers humans són alguns dels camps en els quals la intel·ligència emocional i el mindfulness ens poden donar les solucions que necessitem”, diu Allende Villorejo de Landia. I és que “si volem guanyar benestar, si volem connectar millor amb els altres i amb l’exterior, primer necessitem connectar millor amb nosaltres mateixos”, conclou Claramunt.

Com incorporar el ‘mindfulness’ en el nostre dia a dia Alguns exercicis en família: 1. Caminar junts en silenci. L’exercici passa per escoltar els sons que us envolten i identificar-los. 2. Assaboriu el que mengeu. Dediqueu una estona a assaborir un plat en silenci, notant les sensacions que us produeix aquell menjar. 3. Feu un “escàner corporal”. Asseieu-vos o estireu-vos amb els vostres fills i, començant pels dits dels peus, preneu consciència de cada part del vostre cos, fins a arribar al cap. Aquest exercici es pot fer en silenci o esmentant cada part en veu alta, per dirigir la meditació dels infants. Una variant de l’exercici és que cadascú vagi esmentant les parts del cos i comentant les sensacions percebudes, per exemple: “Estic concentrat en les meves espatlles, i noto tensió”.