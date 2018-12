Els casaments més esperats del 2019

Aquest any ha deixat molt bon gust de boca pel que fa a casaments de celebritats. Un dels moments nupcials més àlgids va ser l’enllaç entre el príncep Enric i Meghan Markle. Però tampoc es poden oblidar casaments com el de Chiara Ferragni amb el raper Fedez, la celebració a l’estil Bollywood de Priyanka Chopra i Nick Jonas o la festa d’alta volada de Marta Ortega i Carlos Torretta.

Però aquest 2019 l’agenda nupcial no es queda pas curta. Arriben enllaços que faran les delícies de la premsa rosa. Per començar, aquest serà l’any en què Lady Gaga passarà per l’altar per unir-se amb l’agent de famosos Christian Carino. Tot un esdeveniment mediàtic en què probablement l’elecció del vestit de la núvia, en aquest cas famosa pel seu vestuari extravagant, serà un dels elements més destacats.

Una altra de les cites imprescindibles serà el casament entre Sophie Turner, l’actriu que interpreta Sansa Stark a Joc de trons, amb Joe Jonas, membre de la banda Jonas Brothers. Una cerimònia que volien celebrar aquest any però que van haver d’ajornar a causa del rodatge de la sèrie. Això sí, es preveu que aconseguirà reunir grans celebritats internacionals.

Qui també proclamarà el seu amor és Pau Gasol amb Catherine McDonnell. La parella va començar la seva relació el 2015, però no la van fer pública fins a un any després. La foto del seu compromís a Instagram va obtenir més de 65.000 likes en poques hores, de manera que es preveu que serà un enllaç bastant seguit.

En el panorama nacional, també podria arribar el casament de Carles Puyol i Vanesa Lorenzo, però encara no ho han confirmat oficialment. Les sospites van començar quan la model va agafar el ram del casament de Yolanda Cardona i Víctor Valdés i va penjar una divertida foto on Puyol es posava les mans al cap. Poc després, la parella va penjar una imatge a Instagram on l’exfutbolista es referia a ella com la seva promesa.

Encara que es van prometre l’estiu passat, tot apunta que en els mesos vinents també es viurà el casament d’una de les parelles més mediàtiques del moment en el panorama espanyol: Sergio Ramos i Pilar Rubio. Sembla que el tàndem ha decidit fer un pas més en la seva relació, després de l’arribada del seu tercer fill.

Esclar que qui també està fent parlar molt sobre el seu casament és Belén Esteban, que ja té molts detalls a punt per al seu enllaç amb Miguel Marcos. Sembla que la princesa del poble realitzarà l’enllaç el 22 de juny a la finca La Vega del Henares, a Madrid, i farà una cerimònia civil amb deu testimonis, com María Patiño, Gema López i Antonio Rossi.

D’altra banda, la bloguera Alexandra Pereira, també coneguda com a Lovely Pepa, té previst casar-se amb Ghassan Fallaha. Un compromís que ja va anunciar degudament a través d’Instagram per generar ressò mediàtic.

Finalment, el medallista olímpic Cristian Toro celebrarà el seu casament amb Susana Salmerón. L’esportista va sorprendre tothom quan, després de baixar del podi mundial de piragüisme, li va demanar davant de les càmeres a Salmerón, que aleshores estava embarassada, que es casés amb ell.

Tot i aquesta selecció, el més segur és que el nou any encara arribarà amb més cites nupcials destinades a omplir portades roses.