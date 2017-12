Els catalans menjaran 10 milions de plats de galets i canelons per Nadal

L'escudella amb galets, que habitualment es consumeix a les llars catalanes el dia de Nadal, i els canelons, típics del dia de Sant Esteve, sobretot a les comarques barcelonines, tornaran a tenir protagonisme en els menús d'enguany, i es preveu que es consumiran més de 10 milions de plats entre les dues especialitats aquest Nadal.

Segons ha informat la marca de pasta El Pavo, que pertany al grup internacional del sector de l'alimentació GBfoods, les dades indiquen que "a Catalunya es consumiran més de 5 milions de plats de 'galets' i més de cinc milions de plats de canelons".

El responsable de desenvolupament de pastes El Pavo de Gallina Blanca, Albert Flo, ha assenyalat a l'agència Efe que "les xifres de consum es mantenen any rere any", un fet que mostra que "les famílies catalanes continuen sent fidels a les bones tradicions".

Menjar de festa

Unes tradicions culinàries que també queden patents en les vendes del mes de setembre: "encara que el moment més fort de vendes de canelons i galets sigui per Nadal, el mes de setembre també representa un pic de vendes, ja que es concentren dues festivitats importants: la Diada de Catalunya i la Mercè, festa major de Barcelona", afegeix Flo.

La marca de pasta apunta que tot i que les noves generacions cada vegada són més innovadores, i "irrompen amb més força varietats com els canelons de marisc, de verdures o fins i tot els canelons dolços de xocolata per postres, els canelons clàssics de carn segueixen sent els protagonistes del dia de Sant Esteve".