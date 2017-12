Els catalans menjaran més de 900.000 tortells de Reis

Enguany per Reis menjarem més de 900.000 tortells a tot Catalunya. Aquesta és la previsió que ha fet aquest dimarts el Gremi de Pastisseria de Barcelona que explica que suposa un 2% més respecte les vendes de l'any anterior. El fet que el dia de Reis caigui en cap de setmana hi pot tenir molt a veure ja que els dies de venda i de consum es poden allargar.

El president del Gremi, el pastisser de Castellterçol Elies Miró, ha expicat amb optimisme que “portem ja dos anys de creixement de vendes. Ho atribuïm a la recuperació econòmica i, sobretot, a una revalorització evident del producte artesà, més saludable, sense conservants, ni colorants artificials i acabat de fer”.

El tortell de Reis és un dels dolços de Nadal que es manté més arrelat a la tradició, tant en formats com en presentacions. El de massapà tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creixen les vendes de tortells amb diversos farciments (nata, crema, trufa, etc.). Poques innovacions però sí una certa adaptació a les noves tendències en el consum, com ara l’aparició de mides més petites per adaptar-se a tot tipus de famílies -es poden trobar des de 4 mides i pesos diferents fins a una dotzena- i la reducció de la proporció de sucre. Pel que fa als preus, el Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que, de mitjana, el preu d’un tortell artesà per a 4-6 persones es manté entre els 20 i 25€.