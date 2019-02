La catifa vermella dels Oscars: els 'looks' més destacats

El guanyador al millor Oscar pel seu paper a 'Bohemian Rapsody' va apostar per un esmòquing clàssic firmat per Saint Laurent.

L'actor es va quedar sense el premi a millor actor pel seu paper a 'Green book' però va acudir a la gala amb un vestit clàssic firmat per Dior i acompanyat de la seva parella, l'actriu catalana Ariadna Gil, que portava un vestit negre de Cortana, i el seu fill gran, Henry Mortensen.

L'actriu nord-americana va enlluernar els assistents a la gala amb un magnífic vestit d'Elie Saab de color rosa –un dels tons més populars de la nit– amb un escot asimètric i una faldilla vaporosa amb obertura lateral.

L'actriu sud-africana va sorprendre amb una mitja melena més fosca de l'habitual. Per a la gala va optar per un vestit blau cel de Dior amb una espectacular obertura a l'esquena.

L'actor espanyol va ser l'encarregat de presentar el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, que es va endur 'Roma', d'Alfonso Cuarón. L'actor va lluir un vestit negre amb camisa negra i llacet d'Ermenegildo Zegna.

L'actriu, que estava nominada a millor secundària pel film 'La favorita', va sorprendre amb un vestit vermell amb cosset de làtex plastificat i brodats a la cintura firmat per Givenchy.

La coneguda actriu de 'Joc de trons' va optar per un vestit lila amb brillantors de Balmain amb escot paraula d'honor, ajustat a la cintura i de tall sirena.

L'actriu britànica va optar per un vestit de Schiaparelli Alta Costura de tul rosa i entallat a la cintura.

L'actriu va optar per un dels vestits més espectaculars de la nit. Un disseny rosa de dues peces de Brandon Maxwell llarg fins als peus que deixava part de la cintura a l'aire.

L'actriu és una de les més atrevides amb els 'looks' i en aquesta ocasió no va decebre. Va optar per un espectacular vestit rosa sense mànigues i amb faldilla XXL d'alta costura de Valentino.

Billy Porter

Tot i que en general els homes han arriscat poc amb els vestits, l'actor de la serie 'Pose' -que sempre aposta per 'looks' arriscats i provocadors- ha estat una excepció. En aquesta ocasió s'ha posat un esmòquing amb una espectacular faldilla de Christian Siriano, una combinació que ha deixat a més d'un assistent amb la boca oberta.

651x366 Billy Porter / EFE Billy Porter / EFE

Spike Lee

Un altre home que ha volgut arriscat ha estat el director d''Infiltrado en el KKKlan'. Per a la gala dels Oscars ha optat per una jaqueta i pantaló lila que ha combinat amb una camisa blava i vambes daurades en homenatge a Prince, tal com ell mateix ha explicat.

651x366 Spike Lee / EFE Spike Lee / EFE

Tommy Hilfiger

El veterà dissenyador nord-americà també va atrevir-se amb un conjunt de la seva pròpia marca format per una americana i uns pantalons a quadres de diferents colors. Però tota l'atenció s'ha centrat en els seus peus, ja que ha optat per unes sabatilles amb una fulla brodada que recordava molt la de la marihuana, cosa que ha desfermat les especulacions a les xarxes.

651x366 Tommy Hilfiger i la seva dona, Dee Ocleppo / EFE Tommy Hilfiger i la seva dona, Dee Ocleppo / EFE

Melissa McCarthy

L'actriu, una de les millors comediants de Hollywood, ha rebut la seva primera nominació com a millor actriu, i per a aquesta ocasió ha escollit un 'look' de dues peces en blanc i negre i capa de Brandon Maxwell.

651x366 Melissa McCarthy / EFE Melissa McCarthy / EFE

Amy Adams

La intèrpret, que estava nominada a millor actriu secundària, ha escollit un vestit d'Atelier Versace sense mànigues, en to blanc i de tall sirena.

651x366 Amy Adams / EFE Amy Adams / EFE

Jason Momoa

L'actor va ser dels que va apostar per l'atreviment, però en aquest cas no va acabar d'encertar amb l'elecció. Momoa va optar per una americana i uns pantalons roses amb ratlla al costat firmats pel recentment desaparegut Karl Lagerfeld, però el 'look', combinat amb la seva peculiar melena, els penjolls, els anells i els botins, no acabava de casar.