La catifa vermella dels premis Emmy

El glamur sempre ha estat sinònim de les festes del món del cinema, però des de fa anys les sèries ocupen un lloc molt destacat en la creació audiovisual i les gales dels premis del sector s'han convertit en grans festes on l'elegància és un dels elements destacats.

Repassem els 'looks' que ens ha deixat la gala dels Emmy d'aquest dilluns, que ha coronat 'Joc de trons' com a millor sèrie.

Claire Foy

Una de les protagonistes de la nit, la britànica Claire Foy, es va endur el premi a la millor actriu dramàtica i el va recollir enfundada en un elegant i molt sobri vestit blanc de Calvin Klein by Appointment amb llaçada a l'esquena.

Matthew Rhys

Elegant i clàssic, el protagonista de 'The Americans' i guanyador del premi al millor actor dramàtic va optar per un valor segur per pujar a recollir el seu guardó.

Penélope Cruz

La d'Alcobendas es va presentar a la gala amb un espectacular vestit d'alta costura de Chanel amb un treball de brodats que, segons la revista 'Smoda', va suposar 280 hores de feina.

Elisabeth Moss

La gran protagonista de 'The handmaid's tale' sembla que va decidir que la comoditat havia de ser la nota dominant de la nit i sense ganes de complicar-se la vida es va posar un top negre combinat amb una faldilla de llapis, tot de Vera Wang.

Emilia Clarke

La mítica Daenerys de 'Joc de trons' va optar per un vestit floral amb transparències firmat per la 'maison' Dior.

Ricky Martin

El porto-riqueny, nominat per la seva interpretació a 'El asesinato de Gianni Versace', no va arriscar gaire en aquesta ocasió i va apostar per un esmòquing negre, valor segur.

Gaten Materazzo

Els nens de 'Stranger things' mereixen una menció a part per la seva valentia i atreviment estètics, tot i la seva curta edat. El jove Gaten Materazzo va destacar per sobre de tots amb un jaqueta de pana de color mostassa –un dels colors de la temporada– combinada amb pantalons negres i unes vambes Converse.

Millie Bobby Brown

La protagonista de 'Stranger things', acostumada a les gales i als flaixos, també va arriscar amb un vestit d'estampat floral i amb gran volum firmat per Calvin Klein by Appointment.

Noah Schnapp

L'altre jove protagonista de la sèrie, Noah Schnapp, també es va atrevir amb un 'total look' blanc de Fendi combinat amb camisa negra.

Rachel Brosnahan

L'actriu, que es va endur el premi a millor actriu de comèdia, vestia un vestit vermell d'Oscar de la Renta.

Jessica Biel

Jessica Biel, nominada pel seu paper a 'The sinner', vestia un espectacular vestit blanc de Ralph & Russo.

Tiffany Haddish

En el capítol dels que no van voler passar desapercebuts a la gala destaca l'actriu Tiffany Haddish amb aquest model multicolor de Prabal Gurung.

Tracee Ellis

Però potser la que va passar menys desapercebuda de tots els assistents a la gala va ser l'actriu Tracee Ellis amb aquest vestit de Valentino.

Thandie Newton

L'actriu de 'Westworld' Thandie Newton, que es va endur el guardó a millor actriu de repartiment, va demostrar que el rosa també pot ser elegant amb aquest vestit de Brandon Maxwell.

Jennifer Lewis

I qui diu que a la catifa vermella no s'hi pot anar amb xandall? I si no, que l'hi diguin a Jennifer Lewis, de la sèrie 'Black-ish', que va optar per un còmode 'look' firmat per Nike.

Judith Light

L'actriu d''El asesinato de Gianni Versace' es va atrevir amb un dels colors que no agraden gaire als actors i actrius, el groc, i es va enfundar en aquest vestit de coll alt i llarg fins als peus.

Angela Sarafyan

Un dels vestits més espectaculars de la nit va ser, sens dubte, el que es va posar l'actriu Angela Sarafyan, firmat per Christian Siriano. Un disseny espectacular amb escot paraula d'honor i faldilla de gran volum amb butxaques.

Sarah Paulson

Seguint a l'apartat de vestits espectaculars també hi ha l'Oscar de la Renta que vestia l'actriu Sarah Paulson, un model tot negre amb una espectacular faldilla de plomes i escot en forma de cor.

Alexis Bledel

L'actriu de 'The handmaid's tale' va optar per un vestit delicat, d'aires romàntics i de tons pastel de Delopozo, la firma que capitaneja el català Josep Font.

Scarlett Johansson

L'actriu va optar per un vestit blanc sexi i elegant de Balmain amb escot amb V i una espectacular obertura a la faldilla.

Dakota Fanning

La jove actriu va optar per un vestit verd d'escot creuat i faldilla plisada de Christian Dior.

Max Minghella

L'actor de 'The handmaid's tale' va apostar per l'elegància clàssica del vestit masculí, però de color blau per donar-li un (tímid) toc de modernitat.

Jonathan van Ness

Van Ness, el perruquer de 'Queer eye', va optar per un vestit de color blanc i una samarreta transparent, tot acompanyat per una petita bossa de The Row.

Darren Criss

El guanyador del premi al millor actor de minisèrie per 'El asesinato de Gianni Versace' va atrevir-se amb un vestit negre amb efecte tornassolat i amb estampat geomètric combinat amb una camisa negra.