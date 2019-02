Com celebren el Carnaval al món?

Quan pensem en els Carnavals més famosos del món, segur que ens venen al cap imatges de ballarines de samba amb vestits i plataformes espectaculars típics de Rio de Janerio, però la veritat és que hi ha altres celebracions que també són seguides per milers de persones. Hi ha llocs on la festa es converteix en un autèntic aparador de cultura i tradició, d’altres que tenen segles d’història i poques que es transformen en batalles no violentes. Avui ens passegem pels Carnavals més emblemàtics del món. Us animeu a venir de festa en festa?

Carnaval de Rio de Janeiro (Brasil)

A Rio hi ha Carnavals per a tots els gustos. Des del Ball Màgic a l’Hotel Copacabana Palace, considerat un ball exclusiu dirigit a les persones més influents i famosos d’arreu del món i les entrades del qual poden arribar a costar 1.500 euros, fins als balls improvisats del carrer, en què de cada cantonada en pot sortir una carrossa acompanyada de ballarins al ritme de samba. A més, també hi ha els famosos balls al carrer de diferents barris com el de la 'Banda de Ipanema', la 'Simpatia é quase amor' o la 'Volta Alice' i l’espectacle del Sambodromo, el centre de celebracions per excel·lència del Carnaval de Rio. És aquí on les diferents escoles de samba disposen de 85 minuts per demostrar que es mereixen el títol de millors ballarines de samba.

651x366 El carnaval de Rio de Janeiro / GETTY IMAGES El carnaval de Rio de Janeiro / GETTY IMAGES

Carnaval d’Oruro (Bolívia)

No té ni molt menys el reconeixement del Carnaval de Rio, però Oruro celebra una de les festes de la disbauxa més importants del món. Declarat Patrimoni Immaterial per la Unesco el 2008, hi participen una cinquantena de conjunts folklòrics que venen d’arreu del país i ofereixen una mostra de cultura, patrimoni i tradició a través de coreografies, danses i música. Balls com els 'suri sicuris', els 'waca wacas' i danses com la diablada o la 'morenada' inunden els carrers d'Oruro, considerada la capital folklòrica del país. L’objectiu dels participants és fer un pelegrinatge en forma de festa fins al santuari de la Mare de Déu del Socavón, patrona del folklore de Bolívia. Aquesta desfilada, que pot allargar-se més de 15 hores, tindrà lloc demà dissabte i és l’acte principal del Carnaval més cultural del món.

651x366 Un detall de la rua del carnaval d'Oruro / REUTERS Un detall de la rua del carnaval d'Oruro / REUTERS

Carnaval de Barranquilla (Colòmbia)

“Un esdeveniment musical únic per a Colòmbia i per al món”. Així es defineix un altre dels Carnavals més famosos de l’Amèrica del Sud, el de Barranquilla. Cinc dies de diversió assegurada amb desfilades temàtiques, on hi ha lloc per a comediants, ballarins i músics. Una de les més importants és la que presideix el Rei Momo, considerat fill de la son i de la nit, déu de la burla i senyor de la sàtira, del sarcasme i de la ironia, que ara s’ha convertit en el protector de tots els que s’entreguen als escàndols i als excessos més salvatges del Carnaval. A Barranquilla té lloc una altra explosió de cultura i folklore que vetlla per preservar les tradicions del Carnaval caribeny més famós del món.

651x366 Un detall del carnaval de Barranquilla / REUTERS Un detall del carnaval de Barranquilla / REUTERS

Carnaval de Venècia (Itàlia)

Amb les màscares com a protagonistes, Venècia s’emporta el títol del Carnaval més reconegut d’Europa. A més, també és una de les celebracions més veteranes, ja que es coneix com a festa pública des del 1296. La celebració ja fa dues setmanes que va començar amb la festa veneciana sobre l’aigua, però aquest és el cap de setmana fort amb la plaça de Sant Marc com a escenari principal. Aquí cada dia hi té lloc un concurs de màscares i desfilades organitzades i improvisades. Sens dubte, el lloc on cal anar si voleu veure les autèntiques disfresses venecianes. Diumenge, a les 12 h, s’hi farà el 'Volo dell’aquila' [Vol de l’àguila], en què cada any un personatge conegut sobrevola una de les places més boniques del món.

651x366 Un moment del carnaval de Venècia / GETTY IMAGES Un moment del carnaval de Venècia / GETTY IMAGES

Carnaval d’Ivrea (Itàlia)

És la recreació històrica de quan la ciutat va ser alliberada de la tirania durant l’Edat Mitjana, però el cert és que aquest Carnaval s’ha fet famós per la batalla de taronges que s’hi fa. Comença diumenge i no dona treva fins dimarts. Nou equips a peu representen els habitants en revolta, i diversos carros amb cavalls, els senyors feudals. Es busquen entre places i carrers per batallar amb taronges, les seves úniques armes. Entre batalla i batalla, una desfilada històrica amb una representació de tots els personatges de l’Edat Mitjana serveix per contextualitzar la batalla. El personatge més important és la filla de Miller, que s’obre pas amb un carruatge daurat tirat per cavalls i que reparteix caramels i xocolatines a les multituds.

Carnaval dels Busós de Mohács (Hongria)

Simbolitza també el final de l’hivern i és Patrimoni Immaterial de la Unesco des del 2009. Els Busós són els personatges protagonistes d’aquest Carnaval, principalment homes disfressats amb pells d’animals, llanes i màscares de fusta. Arriben en barques pel Danubi i desembarquen a Mohács, una ciutat del sud d’Hongria, per desfilar pels seus carrers acompanyats de cotxes de cavalls i vehicles engalanats de manera extravagant. Quan arriben a la plaça major cremen un taüt que simbolitza l’hivern, una particular manera de dir-li adéu.

Mardi Gras (Nova Orleans, Estats Units)

La festa grossa del Carnaval més famós dels Estats Units passa dimarts, Dimarts Gras, com l’anomenen ells. Dues setmanes abans es comencen a fer les desfilades de les diferents 'krewe' (colles) que participen en la festa, i a partir d’avui ho fan les més famoses. Dissabte i diumenge tenen lloc les cercaviles més grans amb la Krewe of Endymion i la Krewe of Bacchus. Totes dues tenen lloc de nit i hi solen participar actors, cantants i famosos que s’enfilen a les carrosses de les colles. Dimarts tanca la festa la Mistick Krewe of Comus, la colla més antiga de la festa, que es remunta de manera ininterrompuda al 1857.

651x366 Un detall del Mardi Gras de Nova Orleans / GETTY IMAGES Un detall del Mardi Gras de Nova Orleans / GETTY IMAGES

Carnaval de Tenerife (Espanya)

Més a prop de casa també hi tenim un Carnaval que mou milers de persones d’arreu. L’illa canària de Tenerife celebra una de les festes més multitudinàries del món. Amb un Posidó de sis metres presidint l’escenari (enguany la temàtica principal són les profunditats marines), ja està tot a punt per rebre les comparses i els grups que ballaran pels carrers de Santa Cruz. Divendres es farà la rua de l’Anunciació, que animarà la gent a participar en la festa amb més de 4 hores de ball i batucades. Dissabte de Carnaval és el dia de la rua del Ritme i l’Harmonia amb totes les comparses al carrer. La festa s’allargarà fins al cap de setmana que ve i ha començat els tràmits per aconseguir el reconeixement de la Unesco per ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat.