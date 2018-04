La cervesa artesana, una moda que es consolida

A l'Estat hi ha més de 450 fabricants de cervesa artesana, petits cervesers que han crescut de forma exponencial en l'última dècada, en un 'boom' que segueix creixent, segons Sergi Freixes i Albert Punsola, que acaben de publicar la tercera edició actualitzada d''El món de la cervesa artesanal'.

"El món de les cerveses artesanes és un món de persones amb il·lusió, amb voluntat, amb amor a la seva feina, amb desitjos d'agradar, de cuidar els detalls, així com d'innovar partint de la tradició", asseguren els autors del llibre, publicat per l'editorial Larousse.

Per a Albert Punsola (Barcelona, 1966), periodista i llicenciat en Ciències Polítiques, i Sergi Freixes (Barcelona, 1971), professor de dissenyat gràfic, els cervesers artesanals són "discrets artistes de l'obrador" que estan protagonitzant un fenomen "en fulgurant ascens".

El llibre recull una selecció de 50 elaboradors de cervesa escollits, segons els seus autors, sota els criteris de distribució geogràfica i la diversitat d'iniciatives per "mostrar, fins on sigui possible, plantejaments empresarials i vitals diferents entre ells". Els dos autors, que es confessen "amants de la bona cervesa", asseguren que "la diversitat guanya adeptes, mentre que allò estandarditzat decau. És un canvi lent, però persistent, que es dona no només en la cervesa, sinó també en molts altres àmbits".

Per fer-ne la tercera edició, els autors han parlat amb diversos cervesers artesanals que, segons destaquen, "viuen amb gran intensitat cada projecte personal i a la vegada han creat una xarxa de trobades, fires, jornades i altres esdeveniments que permeten l'intercanvi d'impressions, idees... i de bona cervesa".

L'objectiu del llibre és, segons els seus autors, ajudar "a comprendre i apreciar l'enorme riquesa de la cervesa artesana", un fenomen en el qual el Regne Unit està al capdavant, amb 2.647 microcerveseries, seguida de França, amb 850, d'Alemanya, amb 738, Suïssa, amb 718, i Itàlia, amb 703.