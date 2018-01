Els cinc imperdibles del 080

Aquest dilluns comença la 080 Barcelona Fashion, la cita de la moda catalana on es podran veure les col·leccions d'alguns dels dissenyadors més destacats de casa nostra així com les firmes joves i els noms dels debutants més destacats.

La cita, que s'allargarà fins divendres, se celebra al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Us hem seleccionat les 5 cites imprescindibles d'aquesta setmana de la moda.

Les 'influencers' prenen el poder

Aquest dilluns al vespre, el jove dissenyador Ze Garcia serà l'encarregat d'obrir la 080 amb una desfilada que té una peculiaritat: en lloc de models hi desfilaran alguna de les 'influencers' més destacades del moment. Aquesta firma de moda per a dones, clàssica i elegant, reivindica la feina artesanal i personalitzada. En aquesta ocasió i sota el nom de Millenial Coture, Garcia presenta una col·lecció en què vesteix "nines de carn i ossos" en un homenatge a les nines que de petit jugava a vestir.

Custo presenta el seu estiu

Custo Barcelona és l'única gran marca multinacional que desfila al 080 després de la marxa de Mango i Desigual. El dissenyador català, Custodio Dalmau, presentarà dijous al vespre la seva nova col·lecció per a la primavera-estiu d'aquest any, el que es coneix com a 'ready to buy', a diferència de la majoria d'altres dissenyadors que presentaran les peces per a la propera tardor-hivern. Sota el nom Call me Tomorrow, la col·lecció és atrevida i juga amb la barreja de materials artesanals i altres de més tecnològics, on el seu estil esportiu de luxe hi té un gran protagonisme.

Els noms independents de la moda catalana

Com cada 080 no hi falten els representants més independents i avantguardies de la moda. Noms destacats com Miriam Ponsa, Txell Miras, Oscarleon, Pablo Erroz o Krizia Robustella, que presentaran les seves col·leccions de cara a la propera tardor-hivern. Tots ho faran dimarts en una jornada que es preveu intensa i plena de presentacions interessants.

Homenatge a Azzedine Alaïa

Tal com han fet a Londres i a París, Barcelona també vol retre homenatge al gran mestre de la moda, Azzedine Alaïa, mort el passat mes de novembre. Aquest geni franco-tunisià ha estat un dels creadors més destacats de les últimes dècades i se'l coneixia com a escultor de la moda. L'homenatge se celebrarà divendres a la tarda i serà un col·loqui entre l'actriu Rossy de Palma i l'editora de moda, Lisa Lovatt-Smith.

Cinc estrenes

Aquesta edició del 080 compta amb l'estrena de cinc marques catalanes. Es tracta de la firma de 'prêt-à-porter' i sastreria Mans Concept Menswear, la marca especialitzada en gènere de punt amb un toc artesà d'Ester Ferrando, la proposta urbana dels barcelonins Jinksiemiks, la cultura de 'street style' de Verbena Atelier i finalment la proposta femenina d'Agnés Sunyer.