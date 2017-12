Un cirurgià per a la veu de Shakira

Shakira va viatjar la setmana passada a Boston per visitar la consulta del cirurgià Steven M. Zeitels, un dels màxims especialistes mundials en cordes vocals. Segons Lecturas, la cantant colombiana, que el mes passat va haver de suspendre tota la seva agenda de concerts per una hemorràgia a les cordes vocals, s’ha posat en mans d’aquest laringòleg perquè l’ajudi a recuperar la veu, tal com ja ha fet amb artistes com Adele i Sam Smith. La revista explica que l’operació a què s’hauria de sotmetre Shakira l’obligaria a estar al voltant d’un mes i mig de baixa, però li permetria tornar a cantar en perfectes condicions.