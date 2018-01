Quan la ciutat es converteix en una pista de patinatge

Anys després de penjar els patins Fisher-Pryce de la infància, són molts els que, de grans, tornen a agafar les rodetes i s’animen a voltar pels carrers de la ciutat a base de rodes en línia.

Barcelona és una prominent ciutat roller, tal com ho demostra el seguidisme d’aquest esport. La presidenta de l’Associació de Patinadors de Barcelona (APB), Faby Broc, assegura que el patinatge d’oci, amb més de 20 anys d’antiguitat, “cada vegada té més adeptes perquè les noves tendències de desplaçament són més sostenibles”, i afegeix que aquest és un transport que pot ser molt útil a l’hora de fer recorreguts curts. Broc celebra també que el seu auge es deu també al fet que actualment es reconeixen més esports que abans es consideraven paraesports. De fet, assenyala que és un esport molt social que pot fer-se en família i amb amics, i que el poden practicar des de nens i nenes a partir de 6 anys “fins a l’edat en què encara es pugui tenir bon equilibri”.

També és una bona ocasió per conèixer gent, especialment en les trobades organitzades per aquesta mena d’entitats, però alhora el patinatge es pot practicar en solitari per desconnectar, allà on sigui. La ciutat de Barcelona és, a més a més, reconeguda “mundialment” com a pista esportiva i com a ciutat roller, i rep cada dia patinadors d’arreu del món. “Fa 14 anys que fem rutes i tenim unes relacions molt amistoses amb la resta d’organitzacions com a referent de patinatge urbà, de voluntariat altruista i de continuïtat en la difusió”, explica Broc.

El passeig Marítim, el rei

La millor zona de la ciutat per patinar és, “sense dubte, la zona del passeig Marítim”, ja que resulta espectacular tant a nivell de vistes com per la qualitat del sòl, concreta Broc, que destaca també la presència de voreres amples on es pot practicar aquest esport sense problemes. És com si aquesta zona fos d’alguna manera un còmode camp de proves que et permet, després, “si tens més nivell de control, arriscar-te a altres llocs”, això sí, sempre amb civisme i respecte, recomana. D’aquesta manera, les rutes més conegudes i valorades són, per exemple, Ciutat Vella, Francesc Macià, la Gran Via de Carles III-a Sants- i la rambla Prim -a Sant Martí-, totes amb punts d’atractiu turístic. Però si un el que desitja és allunyar-se de la massa i trobar oasis de pau pot provar rutes més desconegudes que també paguen la pena: “Hi ha rutes per zones altes de Barcelona, però són recomanables si es fan amb molta cura”, explica Broc, que també esmenta Nou Barris i Lesseps, amb dificultat elevada.

El preparador físic i coordinador a la clínica per a esportistes Resport Clinic, Gabriel Planells, detalla que el patinatge en línia és una activitat esportiva saludable que pot ser molt divertida i, des del punt de vista de l’impacte que té sobre la condició física, “aporta una sèrie de beneficis més que remarcables”.

Més enllà de les millores que podem aconseguir a nivell cardiovascular, és una activitat que exigeix una concentració constant i que millora el propi control neuromuscular. Això és així perquè el patinatge suposa un repte constant per a tot al sistema sensoriomotor, ja que requereix un treball important d’equilibri i coordinació, així com de donar respostes ràpides davant possibles imprevistos, com vianants i obstacles, de manera que també millora la capacitat de reacció i els reflexos. Planells assegura que, tenint en compte la quantitat de moviments que es duen a terme durant aquesta activitat, com girs, frenades i canvis de direcció, estarem implicant també la zona del mig del cos i les extremitats superiors, “ja que ens trobem en una situació de constant necessitat d’estabilització global”. Un altre aspecte important a tenir en compte és que “no hi ha un impacte elevat, a diferència de córrer, per exemple”, important en el cas de persones amb problemes articulars.

Reptes posturals

La fisioterapeuta a l’Institut Hortolà Montserrat Romero destaca també el treball de resistència, però sobretot els reptes que el patinatge planteja a nivell postural. Considera que amb aquest esport intentes sempre treballar “per estar més recte, i no tan tancat com anem tots”.

Però no tot són bones notícies, ja que el patinatge en línia presenta, per a Planells, un “risc moderat” a patir lesions, tot i que la majoria són contusions i abrasions. Aquest esport també té riscos de caigudes endavant (les més nombroses) que poden provocar fractures en radi i canell, i també desequilibris enrere, que s’associen a lesions en la part posterior del cap. Les caigudes cap als costats deixen lesions associades a meniscs i lligaments de genoll, així com a lesions de turmell.

Precisament, per evitar aquests riscos és necessari fer un bon escalfament previ. Planells recomana una petita entrada en calor, alguns exercicis de mobilitat articular, una sèrie d’estiraments, una activació de la zona central del cos i alguns exercicis d’equilibri bàsics. “Si no escalfes, als tres dies et trencaràs d’un costat o d’un altre”, avisa més contundent Romero, que, a més a més de la seva professió, practica patinatge des que tenia quatre anys. “És el millor que he pogut fer”, explica. “M’encanta la sensació de velocitat i d’estirament de les cadenes musculars”, confessa, però també l’amistat que es genera al vestidor, perquè, tot i ser un esport individual, es crea un ambient molt saludable entre tots.

Aigua i hidrats

Tot i no ser un dels esports més exigents, la pràctica del patinatge en línia té els seus secrets a nivell de compensació alimentària. El professor col·laborador de la UOC Àlex Vidal, especialista en nutrició esportiva, recomana “parar especial atenció a la nostra hidratació i al consum d’hidrats de carboni”, ja que és un esport en què s’arriba als màxims de despesa energètica.

Vidal remarca la importància de la hidratació prèvia i durant la pràctica de l’esport: “Mentre patinem podem oblidar la ingesta d’aigua”, i afegeix que després d’uns quants quilòmetres pot augmentar la possibilitat de patir problemes de deshidratació. Assenyala que una bona pauta seria beure un parell de gots d’aigua durant cada hora. L’altra recomanació passa per ingerir hidrats de carboni, especialment en sessions de patinatge llargues, per intentar endarrerir al màxim l’aparició de la fatiga i reduir el risc de lesió. “Són interessants els isotònics, així com combinar aigua i alguns sucs de fruita o ingerir aliments en petites quantitats, com ara entrepanets o trossos de plàtan”.

Si el que un busca és cremar calories, Vidal explica que, per poder aconseguir un rendiment més elevat, és molt recomanable fer canvis de ritme o intensitat per fer pujar i baixar el nostre ritme cardíac i, per tant, activar el nostre metabolisme.