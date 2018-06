Un clam en defensa dels presos polítics del Procés es cola al 080

La reivindicació política ha marcat la segona jornada del 080 Barcelona Fashion, en què la dissenyadora manresana Miriam Ponsa ha presentat una nova col·lecció inspirada en la figura de Martin Luther King i la lluita en pro dels drets civils afroamericans, que, en el context actual, "esdevé una denúncia de la injustícia en el procés polític català".

"En aquest moment em ve molt de gust inspirar-me en persones que han fet grans canvis en aquest món", ha dit Ponsa, que amb les seves peces vol parlar "de la crisi de valors que estem vivint actualment": "Vull parlar de la llibertat, de la justícia i dels drets civils". Per a la dissenyadora aquests temes són universals però es poden aplicar a molts problemes i crisis actuals: "Jo m'he centrat en el procés català –reconeix Ponsa–, perquè vull denunciar la gran injustícia i la desigualtat que estem vivint, la col·lecció està pensada per denunciar la injustícia de la justícia espanyola", rebla.

I això, traduït a la roba, s'ha convertit en una col·lecció en què hi ha molt de groc, el color de la reivindicació a favor dels presos polítics, que Ponsa no havia utilitzat mai. "M'ha agradat molt treballar-hi, ha estat un gran repte per a mi però m'ha donat molt de joc", ha dit. Tot i això a la col·lecció també hi ha molt de blanc i negre i frases de Martin Luther King estampades a les samarretes que volen constituir un missatge optimista. "I have a dream" és una de les més repetides perquè "ell somniava en la llibertat, la justícia i la igualtat", diu.

Per a la dissenyadora de Manresa, una de les més fidels al 080, "la moda també serveix per fer denuncia política, és un canal fantàstic per expressar i per denunciar quan fa falta, per donar missatges", diu, ja que per a ella "la moda pot ser una cosa molt profunda, no és una tonteria frívola".

A la desfilada hi ha assistit la periodista Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, que ha reconegut que s'ha emocionat amb la col·lecció de Ponsa, que havia deixat una fila buida, tapada amb un llençol groc en homenatge als presos polítics.

540x306 La primera fila folrada de groc en record dels presos polítics a la desfilada de Míriam Ponsa al 080 / CRISTINA CALDERER La primera fila folrada de groc en record dels presos polítics a la desfilada de Míriam Ponsa al 080 / CRISTINA CALDERER

Debut de System Action

Al matí la marca catalana System Action ha debutat a la passarel·la. Després de 35 anys venent roba a Catalunya l'empresa ha viscut un canvi a la propietat i ara encara una nova etapa que comença amb aquest debut. La directora de la marca, Montse Figueres, ha explicat que ara la prioritat és potenciar la venda online, obrir noves botigues i treballar per la internacionalització. Les dissenyadores Marta Fernàndez i Clàudia Morero han presentat una col·lecció per a la pròxima tardor-hivern en tons terra que està inspirada en els orígens de la humanitat.

540x306 Tres models amb peces de System Action / 080 BARCELONA FASHION Tres models amb peces de System Action / 080 BARCELONA FASHION

Al matí també ha sigut el torn del jove dissenyador sevillà Jaime Álvarez, que va rebre el premi al disseny emergent en la passada edició i que ha presentat la seva nova col·lecció inspirada en la ciutat de Berlín. "És un homenatge a aquesta ciutat, abans i després de la caiguda del Mur, amb tots els canvis que va viure, per això la col·lecció comença sòbria, dura, amb una estètica d'aire militar i es va obrint cap a la llum, els colors i els nous teixits", explicava Álvarez.

540x306 Un model amb peces de MANS CONCEPT & MENSWEAR / 080 BARCELONA FASHION Un model amb peces de MANS CONCEPT & MENSWEAR / 080 BARCELONA FASHION

'Sport deluxe'

La dissenyadora Krizia Robustella, que va guanyar el premi a la millor col·lecció, també ha tornat a la passarel·la amb una proposta atrevida i original, fidel a la seva línia 'sport deluxe'. Colors vius i potents, il·lustracions i estampats per a una roba que manté el seu esperit esportiu però que en aquesta col·lecció adquireix un vessant més de festa i celebració.

540x306 Una de les propostes de Krizia Robustella / 080 BARCELONA FASHION Una de les propostes de Krizia Robustella / 080 BARCELONA FASHION

A la tarda ha sigut el torn de Manuel Bolaño, el dissenyador que feia dos anys que no presentava col·lecció al 080. El seu retorn, molt esperat, ha sigut molt celebrat per al públic. Bolaño ha presentat una col·lecció amb el negre com a gran protagonista en múltiples versions: faldilles, vestits, americanes, pantalons i conjunts d'americana i pantaló, tots amb una creativitat desbordant i amb combinacions atrevides.