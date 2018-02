Fer compatibles callar i cridar

Em diu una amiga que un mal de queixal pot fer ensorrar la imatge que tenim de nosaltres i del món. No perquè les nostres creences i idees estiguin buides; però el mal de queixal, com qualsevol altra manifestació de dolor corporal, ens sacseja, ens recorda qui som al marge del que pensem. Ens iguala per baix. El dolor té aquesta capacitat de tornar-nos a terra, fins i tot literalment: com els futbolistes rebolcant-se després de rebre un mal cop, necessitem tornar a sentir-nos part d’alguna cosa més.

Quan no ens trobem bé sempre se’ns demana que ens estirem. Quan volem lluitar per aconseguir alguna cosa se’ns exigeix tot el contrari: drets! Potser perquè, inconscientment, pensem que estar estirats a terra ens cuida i sana, mentre que estar drets, cridant, ens propulsa cap al regne dels cels, els espais utòpics i la societat que desitgem. Quan estem estirats, connectats amb la Terra, demanem silenci. Quan ens alcem, alcem també les veus i, d’aquesta manera, enfortim una tendència que diu que el silenci ens pot cuidar per dins, però no resol els problemes de fora. Quan estem estirats podem mirar la Terra de ben a prop: mirem el que ens sustenta, el que som. Quan ens alcem i cridem, moltes vegades la mirada se’ns perd amb expectatives i il·lusions.

No totes les cultures i moments de la història han funcionat així: no sempre les revolucions es fan drets i cridant. L’aparent inactivitat del silenci, d’estar a terra quiets, pot ser igual d’efectiva, fins i tot més. L’evasió també pot prendre forma de reivindicació, evasió principalment del que som, per sobre del que ens imaginem ser. Com podem defensar els nostres drets i llibertats i alhora mantenir aquest equilibri interior que ens desegocentra? Aquest és el repte de la nostra època, en la qual ja no serveix continuar separant exterior i interior, drets i estirats.