Fem compost!

Per alimentar el substrat del nostre hort o jardí la solució més ecològica és que fabriquem el nostre propi compost, que ens servirà d’adob. Cada dia llencem a les escombraries matèria orgànica que podríem aprofitar per beneficiar el nostre hort i, de retruc, el medi ambient. El compost és, simplement, el resultat de la descomposició de restes de matèria orgànica pels microorganismes fins a obtenir una substància d’aspecte i color semblants a la terra de bosc.

Hi ha diferents maneres de fer compost, algunes amb fems d’animals, però el que podem fer a casa, amb les restes orgàniques, a diferència dels fems, no farà mala olor, no atraurà les mosques i no malmetrà les arrels de les plantes. Tingueu present que la quantitat de nutrients del compost dependrà, bàsicament, del tipus de residu que utilitzem.

El consell El compost no ha de fer mala olor. Si en fa és que alguna cosa no va bé. En aquest cas, caldrà airejar-lo remenant la muntanya de matèria orgànica

De què podem fer compost? Doncs de restes dels aliments (marro de cafè, closques d’ou triturades, peladures de fruita, verdura i llegums, pa, etc.) o de les mateixes restes de la poda del jardí (gespa, fulles seques, males herbes, flors pansides, etc.). També podem fer servir restes d’arbres i arbustos, però en aquest cas cal recordar que alguns són de difícil descomposició perquè contenen substàncies molt àcides (per exemple el pi o les coníferes).

El primer que farem serà triar el contenidor, que poden ser caixes o contenidors de plàstic o de metall. Penseu a ubicar-lo en una zona protegida del vent i amb una certa ombra, així es mantindrà humit el material. No trieu contenidors de ciment o formigó, ja que necessitem que sigui porós i que estigui sobre terra, perquè l’aigua es pugui drenar i filtrar. A més, la terra permet que cucs i altres petits organismes ajudin a degradar la matèria orgànica per transformar-la en humus. Recordeu que el bidó de compostatge s’omple per dalt i es va buidant per baix a mesura que el compost està madur.