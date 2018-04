Un conegut del rei Joan Carles compra el 'palauet' d'Urdangarin a Pedralbes

La casa de Pedralbes que van comprar la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin ha tornat a ser venuda. El xalet, de 622 metres quadrats edificats i un terreny de 2.145, ha sigut adquirida per Laith Pharaon, un magnat hoteler d'origen àrab. Els Urdangarin de Borbó primer van vendre la casa a una empresa de Liechtenstein, anomenada Southbury Holding SARL, després de traslladar-se a finals de l'agost del 2013 a Ginebra, on encara resideixen.

L'immoble, conegut com el 'palauet', està sent totalment reformat pel seu nou propietari, tal com expliquen diversos mitjans, que han comprovat la transacció al Registre de la Propietat. A banda de l'interior, també estan canviant l'aparença externa de la casa.

El febrer del 2015, el jutge José Castro va dictar una interlocutòria en la qual aixecava l'embargament i autoritzava a Urdangarin i a de Borbó la venda de l'habitatge. La casa havia sigut embargada per garantir en part la fiança civil de 6,2 milions que pesava sobre Urdangarin. Entre la compra i la posterior reforma, els exducs de Palma s'havien gastat uns deu milions d'euros.

540x306 Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina / PHOTOVAT Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina / PHOTOVAT

El nou comprador és un empresari que posseeix diverses societats mercantils que operen a Espanya. De fet, és amo del hòlding empresarial Orca Holding, propietari a Barcelona del Soho House i del restaurant italià Cecconi's. Nascut a Londres el 8 de setembre del 1968, Pharaon és fill de Gaith Pharaon, un magnat àrab que ha estat vinculat en moltes ocasions amb la família del rei Abdulaziz de l'Aràbia Saudita. De fet, tal com publica 'Vanitatis', la família Pharaon va rivalitzar durant una època amb Joan Carles per obtenir contractes milionaris de la monarquia saudita. Una rivalitat que més tard s'hauria convertit en proximitat.

Encara que no ha transcendit el preu de la compra, sí que se sap que la societat que primer la va comprar la va intentar vendre durant un temps en un portal rus per 9,8 milions d'euros.