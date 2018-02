El duc d’Alba busca becaris per refer els jardins de Las Dueñas

El nou duc d’Alba, Carlos Fitz-James Stuart, busca dos becaris per actualitzar els jardins històrics del Palau de Las Dueñas, ubicat al centre de Sevilla. L’anunci, publicat a la borsa de la Universitat de Sevilla, no especificava que estigués previst que els dos joves estudiants d’enginyeria agrícola que necessiten per a la feina cobrarien. No obstant això, l’enrenou que es va generar en divulgar-se l’ oferta laboral va provocar que, a mitja tarda d’ahir, la fundació que presideix l’aristòcrata emetés un comunicat en què negava que els dos estudiants en pràctiques haguessin de ser “a cost zero”.

“La dotació econòmica serà definida i determinada amb la universitat i les persones seleccionades per a la beca”, escrivien des de l’administració del citat palau, que afegia que no havien dit que els becaris cobrarien perquè entenen que l’àmbit econòmic és “privat”. L’herència que la duquessa d’Alba va deixar als seus fills va ser de 3.000 milions d’euros, segons Forbes.