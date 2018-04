260x366 El duc d'Edimburg supera "amb èxit" una operació de maluc / EFE El duc d'Edimburg supera "amb èxit" una operació de maluc / EFE

El duc Felip d'Edimburg, marit de la reina Elisabet II, s'ha sotmès "amb èxit" a una operació de reemplaçament de la maluc a Londres, tal com ha informat a Efe un portaveu del palau de Buckingham, residència oficial del consort britànic. El príncep Felip, de 96 anys, "està progressant de manera satisfactòria en aquesta etapa primerenca" de la seva recuperació, se sent "còmode i amb bon ànim", afirma la citada la font.

El consort de la sobirana britànica va ser ingressat dimarts a l'hospital privat King Edward VII per sotmetre's a una intervenció programada, després d'haver patit problemes al maluc durant prop d'un mes. Els metges preveuen que el duc romandrà hospitalitzat diversos dies, mentre es recupera de l'operació.

Retirat oficialment

El marit de la reina Isabel es va retirar l'estiu passat de la vida pública, una "jubilació" dels seus compromisos oficials que no va estar motivada per cap problema de salut en particular sinó per la voluntat de relleu de la família, que compta ja amb una jove lleva de representants que poden executar perfectament les seves funcions.

L'any passat, va estar ingressat al mateix hospital londinenc com a "mesura de precaució" després de patir una infecció derivada d'una patologia ja existent, segons van descriure fonts del palau llavors. Tot i estar retirat, el duc sol ser vist ocasionalment per donar suport a alguna organització benèfica i acompanyar la reina en alguns actes.

Posada a punt

L'operació de Felip d'Edimburg ha tingut lloc abans que es produeixin alguns esdeveniments i compromisos importants per a la família reial britànica. El proper 19 de maig es celebrarà a Windsor, a Anglaterra, el casament del príncep Enric, nét del duc, i la seva promesa, la nord-americana Meghan Markle. A finals d'aquest mes d'abril, s'espera a més que la duquessa de Cambridge, Caterina de Cambridge, esposa del príncep Guillem, doni llum al seu tercer fill.