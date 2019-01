Es demana reobrir el cas de la mort de la Veneno

Era el 9 de novembre del 2016 quan Cristina Ortiz Rodríguez, més coneguda com la Veneno, moria a l’hospital després d’haver rebut un fort cop al cap. En aquell moment, l’informe policial va concloure que l’actriu i vedet havia caigut a casa després d’haver ingerit alcohol i ansiolítics.

Aquestes conclusions mai van agradar a la família de la víctima, que des del primer moment va sospitar que l’artista transgènere havia estat assassinada en una revenja. Per això, segons s’ha explicat al programa ‘Corazón TVE’, el 27 de novembre la família va presentar al jutjat un nou informe forense en què es conclou que la Veneno va ser assassinada.

L’estudi, dut a terme per Luis Frontela, el forense que també va participar en la investigació dels crims d'Alcàsser, assegura que "hi ha prou indicis per considerar que la mort va ser violenta i que, fins i tot, la difunta va intentar defensar-se del seu agressor". Es va arribar a aquestes conclusions després d’analitzar les fotografies del cos de l’actriu, on es veu que "hi va haver acció de defensa", per exemple, "pels hematomes en el dors dels dits índex i del mig de la mà esquerra".

Amb aquestes noves dades, la família ha sol·licitat que es reobri el cas i ha requerit al jutjat que se li entreguin "totes les mostres obtingudes del cadàver, així com totes les fotografies que es conservin", segons s’ha explicat en el programa de televisió.