La dèria dels ‘challenges’

Segurament en els últims dies haureu vist una foto d’algú de fa deu anys. I si al costat d’aquesta imatge n’hi havia una altra de la mateixa persona però feta recentment, podeu estar segurs que heu sigut testimoni del #10YearChallenge, el repte dels 10 anys que aquests dies està causant furor a la xarxa. Un repte que, com ja és habitual, no només s’ha fet popular entre persones anònimes, sinó també entre les mateixes celebritats.

L’objectiu és molt simple: veure com ha canviat una persona en comparació a fa una dècada. Així és com milers de persones d’arreu del món han tret la pols dels seus àlbums de fotos digitals per trobar aquella imatge per sorprendre a les xarxes. Un cop fet el muntatge fotogràfic, també és important acompanyar-lo d’un comentari de reflexió sobre el pas del temps. Fins i tot amb un punt d’humor, com és el cas de l’actor Kevin Hart, que considera que aquest repte li ha ensenyat, simplement, que té “cara de vell”. O Alejandro Sanz (01), que s’adona que fa deu anys portava unes ulleres com les de Harry Potter. Esclar que les ganes de quedar bé i de mostrar com els anys no passen han fet que moltes estrelles surtin pràcticament igual en les dues imatges, com és el cas de les actrius Kate Hudson i Reese Witherspoon, a les quals només els canvia el pentinat. Altres famoses han sigut més transgressores, com Jennifer Lopez, que fa deu anys estava embarassada, mentre que ara es mostra amb un espectacular cos en biquini.

El cas és que, de tant en tant, les xarxes es tornen boges amb diferents reptes virals. Un dels primers fenòmens va ser el del #IceBucketChallenge, una prova que consistia en tirar-se un cubell d’aigua gelada a sobre per conscienciar sobre una malaltia degenerativa: l’esclerosi lateral amiotròfica. Més tard el món digital va embogir amb el Mannequin Challenge, el repte que consistia en fer un vídeo on totes les persones es quedessin quietes, com si fossin maniquins, mentre la càmera anava circulant entre elles. Aquest estiu també va arribar a tots els racons del planeta el #DoTheShiggy, en el qual s’havia de sortir del cotxe en marxa i ballar a ritme d’ In my feelings, del cantant Drake. Una tendència que, esclar, no va estar exempta de polèmica sobretot per la seva perillositat.

Causes solidàries

En principi amb més sentit de la utilitat, també es va fer viral la causa #YoElijoPlaneta, iniciada per la revista National Geographic i amb la qual persones havien de fer-se una foto mossegant una bossa de plàstic per conscienciar sobre el perill d’aquest material en els oceans. Del mateix estil, també són molts els famosos que s’han unit a la campanya #InflaUnGlobo, que vol conscienciar sobre la malaltia de la fibrosi quística. És així com s’ha pogut veure Santiago Segura (02), Andreu Buenafuente, Mario Casas, Joaquín Sabina i Paco León inflant un globus.

Sigui perquè participin en els reptes virals per altruisme o per ganes de guanyar més seguidors, de vegades les celebritats també perden la partida. És el cas de l’ou de gallina que aquests dies ha arrasat a Instagram. Es tracta d’una simple imatge d’un ou que s’ha penjat amb l’únic objectiu de batre el rècord de likes de la plataforma. Un podi que fins ara tenia la model i empresària Kylie Jenner, que havia rebut 18 milions de likes per una foto en què donava la mà al seu nadó. Doncs bé, a hores d’ara l’ou ja ha rebut més de 44 milions de likes. Quin serà el pròxim challenge?