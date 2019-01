La casa del dissenyador Alexander McQueen a Mallorca es ven per 2,4 milions d'euros

Alexader McQueen era un geni com pocs: un dissenyador de moda turmentat que va destacar per les seves creacions trencadores. Nou anys després de la seva mort, la seva mansió de Mallorca s'ha venut per 2,45 milions d'euros.

La propietat és a Calvià, al sud de l'illa, i té vistes privilegiades a la serra de Tramuntana i a la badia de Santa Ponça. Hans Lenz, director de la immobiliària Engel & Völkers, que ha venut la mansió, assegura que "la vil·la ofereix totes les comoditats d'una segona residència de luxe amb una ubicació excel·lent". La casa té 450 metres quadrats, cinc dormitoris i tres lavabos, dues terrasses, piscina i garatge subterrani amb tres places d'aparcament.

Alexander McQueen destacava per uns dissenys on mostrava els dimonis amb qui convivia

L'artista va comprar la casa el 2005 com a segona residència per passar-hi els estius. La propietat era un lloc d'inspiració per a McQueen, que va substituir John Galliano al capdavant de la marca Givenchy a finals dels 90. L'artista britànic va fer-se un nom dins la indústria de la moda fins a constituir la seva marca pròpia. A més, en diverses ocasions va ser guardonat com a Dissenyador Britànic de l'Any. Després de la seva mort el 2010, Sarah Burton, l'estilista que ha vestit figures de la reialesa com Kate Middleton o Meghan Markle, va ser l'escollida per substituir-lo al capdavant de Givenchy.