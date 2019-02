La dissenyadora catalana Teresa Helbig continua el seu camí cap a Hollywood

La fama de la dissenyadora catalana Teresa Helbig ja fa temps que ha traspassat les nostres fronteres, però el seu nom s'està consolidant cada cop més entre l''star system' de Hollywood. La setmana passada l'actriu índia Priyanka Chopra va escollir un vestit de la dissenyadora catalana Teresa Helbig per anar al programa de Jimmy Fallon. Es tracta d'un vestit de dues peces de color blanc que combina perles brillants i un escot en forma de V, una peça elegant i minimalista, com les que acostuma a fer Helbig.

No és la primera vegada que l'actriu vesteix peces de la dissenyadora catalana. Tal com explica el mitjà britànic 'The Daily Mail', fa uns mesos la mateixa actriu va escollir un altre disseny de Teresa Helbig per anar a la festa que el president de la discogràfica Universal va organitzar a Los Angeles. Des d'aleshores, l'actriu sembla haver trobat en la firma catalana un nou aliat per a les seves aparicions públiques.

La firma agrada dins i fora les fronteres

La dissenyadora Teresa Helbig fa més de 20 anys que treballa en la indústria de la moda i s'ha fet un nom, sobretot, pels seus dissenys per a festes i casaments. Al llarg de la seva carrera ha vestit actrius com Úrsula Corberó i, a l'última gala dels Goya, Leticia Dolera i Macarena García. Els seus dissenys són admirats especialment pel perfeccionisme en les formes i textures, però, alhora, per la naturalitat amb què vesteix la dona.

Ara ha fet el salt i estrelles de Hollywood com Gwen Stefani, Halle Berry i Zendaya també han vestit els seus dissenys. L'últim mes de juliol Helbig va ser escollida per dissenyar els uniformes de la tripulació de la companyia aèria Ibèria. D'aquesta manera es va convertir en la primera dona que ho farà, després de noms mítics de la moda espanyola com Balenciaga, Adolfo Dominguez i Elio Berhanyer.