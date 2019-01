Un documental torna a treure a la llum les acusacions d'abusos sexuals contra R. Kelly

Des de la seva arribada a la fama als anys 90, el cantant nord-americà R. Kelly ha viscut envoltat de controvèrsia amb múltiples acusacions d'abusos sexuals. Ara el documental de sis episodis ‘Surviving R. Kelly’, que ha aconseguit una gran audiència als Estats Units, ha tornat a destapar tota la polèmica amb nombroses acusacions de dones que l’assenyalen per agressions sexuals i psicològiques, fins i tot algunes sent menors d’edat.

El documental ha aixecat tanta polseguera que fins i tot les autoritats s’han tornat a interessar per aquests suposats delictes i han demanat l’ajuda de les víctimes. "No podem investigar aquestes acusacions sense la cooperació de les víctimes i els testimonis", ha afirmat la fiscal del comtat de Cook (Illinois), on hi ha la ciutat de Chicago, residència del cantant. D’altra banda, la fiscalia del comtat de Fulton (Geòrgia) ha contactat amb l’advocat dels familiars de Joycelyn Savage, que en el documental sostenen que la jove està retinguda per R. Kelly en contra de la seva voluntat.

El cantant, de 52 anys, sempre ha negat totes les acusacions d'abusos sexuals i pederàstia, fins i tot el juliol de l’any passat va presentar un tema anomenat ‘I admit’ [Jo admeto], en què negava les acusacions, encara que reconeixia haver fet "coses malament" a la seva carrera.

Així, per exemple, quan Kelly tenia 27 anys es va casar de manera il·legal amb la cantant Aaliyah, que només en tenia 15. El 2002 també es va saber que hi havia un vídeo en què suposadament mantenia relacions sexuals amb una menor, encara que el 2008 va ser absolt de les acusacions de pornografia infantil. Més tard, el 2017, un article del portal ‘BuzzFeed’ acusava Kelly d’estar al darrere d’una "secta abusiva" de caràcter sexual.

Després de l’emissió del documental, la cantant Lady Gaga ha decidit eliminar de l’iTunes el tema ‘Do what u wan’, que va gravar juntament amb R. Kelly el 2013.