Un home roba 170.000 dòlars de la targeta de crèdit de Demi Moore

260x366 Demi Moore, en una foto d'arxiu / JEFF SPICER / GETTY Demi Moore, en una foto d'arxiu / JEFF SPICER / GETTY

L'actriu nord-americana Demi Moore ha sigut víctima d'un frau valorat en 170.000 dòlars. Un home anomenat David Matthew Read es va fer passar per ella per denunciar que havia perdut la targeta de crèdit. Així, va sol·licitar una nova American Express a nom de l'actriu, que li hauria servit per cometre el frau.

Tal com explica la web TMZ, Read va interceptar la targeta abans que pogués arribar a casa de la intèrpret. Des de llavors va aprofitar la targeta per fer luxoses compres a la Cinquena Avinguda de Nova York i a Los Angeles. En poques setmanes es va gastar l'equivalent a 154.000 euros, sense que l'actriu sospités res. Finalment, quan va saltar l'alarma, la policia va començar a seguir-li la pista i el va atrapar gràcies a les càmeres de seguretat, on es veia que havia sigut ell qui havia robat la targeta nova.

Aquesta història se suma a les males notícies que últimament han afectat l'actriu, de 55 anys. L'any passat l'artista va fer públic al programa de Jimmy Fallon que li havien caigut dues dents per culpa de l'estrès, cosa que va generar molt enrenou. Potser va ser pels nervis generats per la tràgica mort d'un noi a la piscina de casa seva, a la qual va accedir perquè el seu servei va organitzar una festa durant una absència seva.