Una model polonesa assegura que Weinstein va abusar d'ella quan tenia 16 anys

Una model polonesa assegura que l’exproductor de Hollywood Harvey Weinstein la va agredir sexualment l’any 2002, quan ella tenia 16 anys. Segons el portal 'Page Six', la noia, la identitat de la qual no s’ha fet pública, es va sumar dimecres a una demanda col·lectiva interposada contra Weinstein al mes de juny. La demanda va ser presentada inicialment per tres dones, però s’ha anat ampliant i ara ja s’hi han acollit deu presumptes víctimes. En total, més de 80 dones han acusat Weinstein de delictes sexuals durant l’últim any.

En el seu relat, la jove polonesa, que aspirava a ser actriu, va conèixer Weinstein en un acte organitzat per l’agència de models Next a Nova York, i ell la va convidar a dinar tres dies després, suposadament per parlar de negocis. En realitat, però, la va portar al seu pis del Soho, on (tot i saber que era menor d’edat) li va demanar sexe “de forma agressiva i amenaçant” i la va obligar a tocar-li els genitals mentre li assegurava que ell tenia el poder per fer-la triomfar com a actriu. Ella es va negar a mantenir-hi relacions i Weinstein la va deixar marxar, però segons la denúncia la va continuar assetjant fins al 2011.

Un advocat del productor considera “absurdes” les acusacions.