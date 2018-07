Les dones reials trien un mercat de Palma per passejar la seva unió

Letícia i les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, i la reina emèrita, Sofia, han sortit juntes avui a fer una passejada i visitar el mercat de l'Olivar, situat al centre de la ciutat de Palma, on han visitat algunes parades de peix. El passeig ha tingut lloc al migdia, quan s'ha vist les dues reines, al costat de la princesa d'Astúries i la seva germana, a dins del mercat, que han abandonat directament amb cotxe.

Mentre Felip VI s'embarcava en l''Aifos 500' per participar en la segona jornada de la Copa del Rei a la badia de Palma, Letícia, Sofia i les dues nenes s'han desplaçat al centre de la ciutat. Es tracta de la primera aparició en públic de la reina Sofia aquest estiu a Palma i de la segona ocasió en què es veu la princesa Elionor i la infanta Sofia amb la seva mare, després de la fotografia que es van fer diumenge passat al costat del rei Felip al Palau de l'Almudaina.

540x306 El rei Felip VI a bord de l'Aifos 500 / EFE El rei Felip VI a bord de l'Aifos 500 / EFE

Al mercat les dones de la família reial han anat observant les parades i s'han aturat en una peixateria per veure els peixos que venia. A les quatre se les ha vist somrients i comentant l'ambient del mercat i els productes que hi havia exposats, explica l'agència Efe, que no esmenta que Letícia hi hagi comprat res comestible. Tampoc diu res en aquest sentit de Sofia. Dos buits informatius que donen a entendre que els paradistes no han guanyat gaire amb la visita.

Netes agafades

En molts moments del passeig s'ha vist a la reina Sofia agafada de la mà de les seves netes, vestides en tons blancs, igual que la seva mare. Ha cridat l'atenció el petit ventilador portàtil que la reina Sofia portava a la mà per combatre la calor que feia al mercat.

540x306 Letícia i les seves filles van al mercat amb Sofia, que combat la calor amb un ventilador portàtil / EFE Letícia i les seves filles van al mercat amb Sofia, que combat la calor amb un ventilador portàtil / EFE

540x306 Les dones reials a la sortida del seu passeig pel mercat de l'Olivar es miren els cupons d'un venedor de loteria / EFE Les dones reials a la sortida del seu passeig pel mercat de l'Olivar es miren els cupons d'un venedor de loteria / EFE

Després de sortir del recinte, han fet una passejada pels carrers de la vora davant la sorpresa dels vianants. La imatge de Letícia i les seves filles amb Sofia s'interpreta com un gest més per donar normalitat a la seva relació després de la baralla que van protagonitzar a la sortida de la catedral de Palma per Setmana Santa.

Les conseqüències de l'enfrontament

Al final de la missa del Diumenge de Resurrecció, Letícia es va interposar entre la seva sogra i els fotògrafs per impedir una foto de la sogra amb les seves netes. Després de l'enrenou que van provocar aquelles imatges, les quatre van aparèixer juntes cinc dies després amb Felip VI quan van visitar el rei Joan Carles a l'hospital per una operació de genoll. Tot i aquell gest immediat, encara continuen intentant reparar la destrossa de la poca família reial que quedava suposadament unida.

540x306 Letícia i Sofia escolten una peixatera de Palma / EFE Letícia i Sofia escolten una peixatera de Palma / EFE

Entre la de l'hospital i la d'avui, també hi va haver una imatge de les dues reines amb la princesa Elionor i la infanta Sofia el 19 de maig. En aquella ocasió van assistir a l'acte oficiós Victòria Frederica i Irene, les filles de les infantes Elena i Cristina, respectivament. Plegats van escenificar la unitat familiar en un teatre de Madrid.

Campanya per l'afer Corinna?

Si la interpretació de mostrar unitat familiar és plausible també ho és el fet que amb aquesta sortida vulguin donar l'aparença que no s'amaguen en plena polèmica de les filtracions de Corinna sobre els suposats negocis irregulars del rei Joan Carles. De fet, des que va transcendir la polèmica aquesta és la primera vegada que es veu la reina Sofia en públic.