Dani Rovira publica el duríssim vídeo d'un accident que va patir

Dani Rovira ha compartit al seu Instagram el vídeo d'un impactant accident que va patir ara fa dos anys mentre anava en bicicleta. En les imatges es pot veure com ell i el seu entrenador passegen en bicicleta per una carretera tranquil·la fins que, de sobte, un cotxe els atropella. L'actor va sortir il·lès i, de fet, el dia següent va tornar a sortir amb la bicicleta. Les imatges, però, són molt dures i l'andalús les ha fet servir per denunciar l'increment de les morts de ciclistes a les carreteres.

L'accident va tenir lloc mentre Rovira i el seu entrenador, Martín Giacchetta, feien una ruta en bici solidària entre Barcelona i Roma, on els esperava el Papa. Una fita que estava sent gravada perquè formés part de 'Todos los caminos', un documental estrenat la setmana passada que vol visibilitzar la síndrome de Rett, un trastorn cognitiu que afecta un de cada 10.000 nens i que els fa ser dependents durant tota la seva vida.

En un directe al seu compte d'Instagram, Rovira ha explicat que el vídeo va ser gravat fa dos anys i demana "respecte màxim" per als ciclistes perquè "es juguen la vida" a la carretera. "La gent que conduïm portem un tros de cotxe d'acer i amb qualsevol distracció podem atropellar algú. Nosaltres vam tenir molta sort, però hi ha un munt de famílies truncades per una distracció", apunta.

El protagonista d''Ocho apellidos vascos' reconeix alhora que els ciclistes també han d'anar amb molt de compte i "respectar els senyals", i els demana que "no es tornin bojos" perquè és llavors quan "es perd el respecte" dels conductors.

'Todos los caminos', un documental solidari

Rovira ha rescatat el vídeo de l'accident, del qual no n'havia parlat mai, coincidint amb la promoció del documental, que s'acaba d'estrenar i que té una finalitat solidària. 'Todos los caminos' està inspirada en la lluita de Francisco Santiago, el pare de la Martina, una nena que pateix la síndrome de Rett. Els beneficis del film aniran destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

En declaracions a l''Abc', Rovira ha explicat que aquell dia va estar en xoc. "No vaig sentir por, la por em va arribar el dia següent quan vaig haver de tornar a pujar a la bicicleta. Sabem com va passar tot plegat perquè es va gravar", ha detallat l'actor.