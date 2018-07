L’equip de Britney Spears prohibeix l’alcohol a la seva gira

Després d’aconseguir que porti una vida estabilitzada, l’equip de Britney Spears no vol que la que va ser batejada com a princesa del pop recaigui en les seves addiccions. Per això, els responsables de la gira de la cantant han optat per prohibir que se serveixi alcohol al backstage de la seva gira, segons detalla Page Six. El tour, que porta per títol Piece of Me, s’allargarà fins al 21 d’octubre i passarà per Europa.

La nova política ja es va posar en pràctica dilluns passat, quan Spears va actuar al Radio City Music Hall de Nova York. “L’equip de la Britney ha establert normes molt estrictes que prohibeixen que se serveixi alcohol al backstage perquè la volen mantenir allunyada d’això i també perquè alguns dels membres del cos de ball no tenen edat per beure”, explica una font al mitjà nord-americà. A més, abans que comencés la gira, els treballadors van ser informats de la importància que no hi hagués alcohol a les habitacions on estigués allotjada la cantant. Els membres de l’equip de Spears tampoc podran beure ni consumir drogues, i se’ls podrà sotmetre a controls inesperats.

El diari nord-americà apunta que Spears, que actualment surt amb el model Sam Asghari, està en una nova etapa de la seva vida, ja que fa més d’un any que està allunyada de les seves addiccions. De fet, la mateixa cantant ha reconegut que de la seva època més fosca, quan sortia de festa amb Lindsay Lohan i Paris Hilton, només en conserva un vici: les hamburgueses de les cadenes de menjar ràpid.

La infanta Elena participarà a la Copa del Rei de Vela

D’una baixa a una alta. La infanta Elena participarà a la Copa del Rei de Vela que se celebra a Palma, després que el seu pare, el rei emèrit, anunciés que no hi assistirà per una lesió muscular i, per tant, no competirà.

La infanta no participava en la competició des del 2007, quan va coincidir amb el seu pare, el seu germà i la seva germana; una imatge que no es repetirà aquest any.

Brooklyn Beckham publica el seu primer reportatge fotogràfic de moda

El fill gran de David i Victoria Beckham, Brooklyn, vol fer-se un nom en el món de la moda allunyant-se de l’ombra dels seus pares. Per això, el noi, de 19 anys, acaba de publicar el seu primer reportatge de moda com a fotògraf a la revista 1883 Magazine. La protagonista de les fotos és Sophie Turner, actriu de Joc de trons i parella de Joe Jonas.

Brooklyn Beckham va començar a estudiar fotografia l’estiu passat a la prestigiosa Parsons School of Art and Design de Nova York, però va abandonar la carrera de quatre anys abans d’acabar el curs.