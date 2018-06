L'esculpida família de Zidane desembarca a Eivissa

Els fills de Zinedine Zidane han revolucionat les xarxes socials al costat de l'entrenador i la seva dona. El motiu? Els seus esculpits cossos, que han fet que alguns usuaris de les xarxes es preguntin com pot ser que tota la família tingui aquesta genètica tan favorable. La fotografia del seu dia a bord d'un vaixell a Eivissa ha agradat tant que algun usuari ha batejat els Zidane com "la família model". El francès, que va deixar de ser l'entrenador del Madrid fa menys d'un mes, està de vacances a l'illa pitiüssa amb tres dels seus quatre fills i un nebot. Amb banyadors cridaners, a la fotografia hi apareixen: Enzo, de 23 anys, Luca, de 20, i Theo, de 16. A l'extrem esquerre hi ha el seu nebot Driss. Al centre, amb un biquini groc hi ha la dona del futbolista, Veronique Fernández. Només hi falta el petit Elyaz, de 12 anys.