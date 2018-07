A l’estiu, enciams!

Ara que ja hem repassat els principals aspectes abans de començar a cultivar el nostre hort a casa, ha arribat el moment de començar a plantar-hi verdures, hortalisses, aromàtiques... tot el que us vingui de gust!

La nostra primera proposta passa per plantar-hi enciams, imprescindibles de l’estiu! Com que germinen fàcilment els podem plantar amb llavors, o podem optar per tirar de planter. I com que creix de forma molt ràpida, els podreu cultivar, sense problemes, en testos o taules de cultiu.

N’hi ha diverses varietats i això ens permetrà plantar-ne durant tot l’any. A grans trets, podem dividir els enciams en tres grans grups:

Enciam flamenc. De cabdell arrodonit i tancat, pot tenir fulla arrissada i cruixent (varietat meravella) o tova (trocadero).

Enciam llarg o romà. Creix dret i la seva fulla és més cruixent i saborosa. Alerta!, que no els va gaire bé la calor. Si el planteu ara l’haureu de regar i adobar més sovint. Uns 15 dies abans de collir-los és aconsellable lligar-los amb una goma perquè les fulles interiors quedin més blanques i perdin el gust més amarg.

Enciams de fulla o de tallar. Varietats poc conegudes a casa nostra, amb molta fulla, de manera que les podem anar tallant a mesura que les necessitem.

A Catalunya, les varietats més comunes són l’enciam romà, el francès (trocadero), l’iceberg, el meravella i el fulla de roure, de color morat i amb fulles molt ondulades. La que dona més bon resultat a l’hort urbà és el meravella, un enciam molt saborós.

Els enciams són fàcils de cultivar, necessiten una terra rica en humus i reg constant. L’aigua és important, ja que si passen set tendiran a amargar i s’espigaran amb facilitat. El temps de creixement d’un enciam depèn de la varietat, però la mitjana és d’uns 60 dies. I recordeu que haureu de vigilar la més que probable visita de llimacs i cargols.