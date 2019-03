Glamur i transgressió a la 'première' d’Almodóvar

Quan Pedro Almodóvar convoca sempre fa ple. Va quedar clar una vegada més dimecres, quan el director manxec va fer d'amfitrió amb l'estrena del seu últim film, 'Dolor y gloria', que arribarà als cinemes divendres que ve. La 'première' del film va concentrar multitud de cares conegudes de la faràndula madrilenya i, sobretot, del món de la interpretació. Un seguici de rostres que van optar a parts iguals pel glamur i per la transgressió.

Entre els més estrafolaris hi havia alguns clàssics de l'escena com l'artista Paco Clavel o el matrimoni que formen la cantant Alaska i Mario Vaquerizo. També hi havia personatges menys llegendaris, com el del realitzador Eduardo Casanova, el dissenyador Alejandro Gómez Palomo i el seu xicot, Pol Roig, tots icones de l'estètica 'agender', o Esty Quesada, coneguda com Soy una Pringada a les xarxes, on destaca principalment a YouTube i Instagram.

651x640 Alaska i Mario / EFE Alaska i Mario / EFE

La de Barakaldo va anar a la gala amb un vestit cromàticament invers a la bandera del Japó i amb un nino clavat al centre. També es va posar una perruca que només li deixava cabells a partir de mig cap, i un maquillatge que incloïa dos escarabats al front i pintallavis a manera de sang.

651x798 Soy una pringada, 'alter ego' d'Esty Quesada / EFE Soy una pringada, 'alter ego' d'Esty Quesada / EFE

A l'altre extrem estètic hi havia Penélope Cruz, que hi va anar vestida pràcticament de núvia amb un 'total look' de Chanel, firma de la qual és ambaixadora i per a la qual va desfilar la setmana passada a París. En aquesta lliga també va destacar Marisa Paredes, amb un vestit setinat negre amb un enorme llaç, o Bibiana Fernández, del mateix color però amb generoses transparències.

651x715 Marisa Paredes / EFE Marisa Paredes / EFE

Actrius com Barbara Lennie o Inma Cuesta també van estar entre les més elegants de la nit, que va acabar amb Almodóvar cantant 'Resistiré' i Leonor Watling interpretant ranxeres. Hugo Silva, Asier Etxeandia o Loles León van ser alguns dels altres atrevits que van saltar a l'escenari per segellar una vetllada memorable.